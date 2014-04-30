中国股市：沪综指连两日小幅收升，成交清淡后市仍不乐观

路透北京4月30日 - 中国股市沪综指周三连续第二日小幅收升，本周则受IPO重启预期影响连三周下跌。今日大盘以震荡整理为主，五一小长假前交易较为清淡。分析师表示，市场短期面临方向性选择，后市如无政策利好刺激将继续下跌。

沪综指收报2,026.358点，涨6.017点或0.30%，本周沪综指累计跌0.50%；上证A股今日成交额576亿元人民币，上日为567亿元。因五一假期，中国股市周四和周五将休市。

“成交量实际就是反映了市场对于政策面短期的变动还是难以乐观的这样一个看法。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他并表示，之前市场一直担心IPO(首次公开发行)启动将会对二级市场资金产生分流，这可能是对市场的负面因素，尤其是大盘蓝筹股开始进入审核流程，未来对市场影响难以乐观。

今日IPO发审会重启在即，将审核的四家公司，均拟登陆上交所。中国证券报稍早引述权威人士表示，考虑到多重因素，预计未来一段时间内发审会可能将保持最多每周四至五家的审核节奏，发行节奏或不会像市场想象得那样快。