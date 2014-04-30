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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 14:52 BJT

日股业绩：野村控股第四季获利下滑26%，但仍优于分析师预估

路透东京4月30日 - 日本最大投资银行及券商集团野村控股 公布季度获利下滑26%，因经济刺激政策引发的热情消退，导致股票交易量下滑。

野村周三公布，1-3月净利总计为613亿日圆(5.9776亿美元)，上年同期为824亿日圆。

汤森路透访问五位分析师的平均预估为410亿日圆。

业绩公布之前，野村股价收低，大盘日经指数 则市上涨0.1%。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
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