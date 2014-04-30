全球金市：现货金小跌，市场审慎等待FED声明及美国经济数据

“同一天有美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议和经济数据出炉,可能造成金价短线震荡走高，或许测试1,280-1,310美元之间的30美元窄幅区间，”汇丰分析师在研究报告中表示。

美联储周三预计将再度削减100亿美元的购债规模，因美国经济正开始摆脱冬季时放缓局面的迹象越来越强烈。

极其寒冷的冬季可能将使美国经济在第一季遭受阻力，但经济成长基本面仍维持良好，而且出现了经济成长加速的迹象。

周五还有美国非农就业报告出炉，对市场来说也是关键日子。

经济改善及刺激举措放缓，损及了黄金相比其他资产的投资魅力。

数以百计的亲俄罗斯分离主义者周二突袭了乌克兰一个省会城市的政府建筑，并向躲避在地区总部大楼中的警察开火，令他们的反抗活动大幅升级，尽管欧美国家向俄罗斯实施了新一轮制裁。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) CME.O 人士表示，CME正考虑对黄金和白银期货设定价格涨跌幅限制，以期能抑制过度震荡。

德意志银行 一发言人士表示，该行在找不到黄金定价席位买家的情况下已退出定价制定。在监管日益严苛的情况下，只剩四家银行制定全球黄金定盘价。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1293.1 -2.88 -0.22

现货银 19.34 -0.13 -0.67

现货铂金 1417.6 -7.7 -0.54

现货钯金 797.6 -4.9 -0.61

COMEX期金 1293.2 -3.1 -0.24

COMEX期银 19.33 -0.158 -0.81

汇率

欧元/美元 1.3805

美元指数 79.809

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金