《焦点》日本央行预计通胀率将稳步达标，经济亦会继续温和复苏

* 日本央行维持基础货币目标不变，一如广泛预期

* 日央行预计通胀率将逐渐达到目标水平

* 3月工业生产增长0.3%，制造商预计4月将会下滑

路透东京4月30日 - 日本央行周三保持货币政策不变，其公布的预估凸显出坚信通胀将会稳步迈向2%的目标，预示近期不会出台更多刺激措施。

日本央行在展望报告中预测，核心消费物价涨幅今年将会加速上升，并且从2015年中开始的至少两年里，都将保持在2%左右。这表明日央行有信心实现物价目标。

日本央行仍然认为该国经济将继续温和复苏，尽管本月消费税上调导致需求暂时下滑。

“随着央行推进质化和量化货币宽松政策，加之实质通胀率超过1%，中期到长期的通胀预期将会上升并成为趋势，进而逐步靠近2%的目标。”日本央行在报告中称。

一如外界广泛预期，日本央行维持其每年将基础货币增加60-70万亿日圆(5,880-6,860亿美元)的承诺。

乐观的预估可能会强化市场不断增长的共识，即央行将维持货币政策不变直到7月甚至是更长时间，以从更多数据中获取消费税上调后经济状况如何的线索。

央行总裁黑田东彦表示，目前讨论终止量化宽松时程仍为时过；若2%物价目标面临威胁仍将毫不迟疑调整政策的立场未有改变。

日本央行在报告中重申，将根据未来的经济形势和物价走势，“在必要时调整政策”，暗示一旦其通胀率目标面临脱轨的风险，央行准备进一步放松货币政策。

周三公布的数据显示，3月工业生产较前月成长0.3%，增幅小于预期，同时制造商预计4月产出会下降，这表明日本经济仍然脆弱。

浏览日本自1958年以来的通胀数据图表，请点选(link.reuters.com/ber48t)

浏览日本央行和美联储的资产购买计划图表，请点选(link.reuters.com/qyt65s)

**乐观前景未变**

自去年4月实施大规模货币刺激政策以来，日本央行一直维持政策不变。当时央行承诺通过大规模购买资产把基础货币扩大一倍，以在大约两年时间里加速通胀率上升至2%。

在这份报告中，日本央行维持三个月前的预估，即扣除加税影响，截止2015年3月当前财年，核心消费者通胀率将触及1.3%，下一财年将加速至1.9%。

在首次发布的2016财年预估中，日本央行预计核心消费者通胀将达到2.1%，说明其仍相信能在一段持续时间内实现物价目标。

消费税由5%上调至8%之后，市场担忧消费者会看紧钱包，从而危及安倍经济学推动的经济复苏。

然日本央行仍持乐观看法，认为经济可以在无需额外刺激下抵御该苦楚。日本央行并认为就业市场紧俏导致薪资上涨，这将有助于加速通胀迈向物价目标。

的确，3月整体薪资同比上涨0.7%，为三个月来首见，不过经常性薪资为连续22个月下滑，这说明企业仍然不愿意增加人员固定成本。

4月东京地区核心消费者物价指数同比增幅跳升至22年高位2.7%，显示企业有在把消费税调高转嫁至消费者身上。