企业并购：阿尔斯通称将评估通用电气对其能源业务的报价

路透巴黎4月30日 - 法国企业阿尔斯通 周三表示，将在5月底前评估美国通用电气 对其能源业务提出的要约，同时也为德国西门子 提出竞购报价敞开大门。

通用电气表示，对阿尔斯通的热电、可再生能源和输电网业务的报价共计169亿美元，包括135亿美元的企业价值和34亿美元的净现金。

“阿尔斯通将利用收购资金加强运输业务，藉此发展壮大，偿还债务并向股东返还现金，”阿尔斯通在一份声明中称。

阿尔斯通还称，董事会也评估了西门子的一份竞购意向声明，西门子也将有权获取提出要约所需的信息。

西门子曾单独表示，“这份要约的先决条件是，阿尔斯通同意在四周时间内，西门子可以查阅该公司的资料，并获得访问公司管理层的许可，以便能够进行适当的尽职调查。”

通用电气和西门子的领导人周一和法国总统奥朗德讨论了两份竞购方案。奥朗德表示，政府优先考虑的是在这家法国重点工业企业保护就业。

通用电气周三表示，本次收购有望立即提振其获利，预计在2016年前每股盈余(EPS)额外增长0.08-0.1美元，近75%的营业利润将来自GE Industrial。

通用电气曾预计，本次整合将提高供应链、服务基础设施、商业范围和新产品开发的效率，到第五年时节省的年度成本将超过12亿美元。