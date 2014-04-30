更新版 1-台湾金融：扩大清查10大TMU银行业务，未来将再惩处三家--金管会主委

* 扩大清查TMU业务，未来将再惩处三家

* 金管会将推行“金融进口替代”

* 将对F-再生争议祭出三措施 (新增金管会主委谈话)

路透台北4月30日 - 台湾金管会周三表示，已扩大清查国内10大TMU(金融商品行销)业务银行，也有包括外商银行，后续将再开罚三家银行，预计下个月进行惩处。短期并将推行“金融进口替代”计画，至于近期F-再生 争议，已祭出三大因应措施。

金管会主委曾铭宗在立法院接受质询时做出上述表示。

针对日前重罚永丰金控 旗下银行TRF业务停业一年，他说，“TRF是相当普遍的商品，只是要卖给合适的人，永丰银行就是卖给不该买的人。

他也强调，此次裁罚永丰银行不仅要求TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约商品交易)停业一年，也将追究相关人员法律责任及与客户的合理和解计画。

他指出，此前市场看好人民币长期升值，不过人民币涉及外汇，也会有风险，远期外汇风险更大，并不鼓励企业户去买远期外汇。

金管会周一针对金检银行TMU业务做出惩处，裁定永丰金控旗下银行暂停新承作TRF一年，但不包括既有客户的停损交易。一位金管会相关业务官员坦称“目前银行业TRF主要业务就是以人民币居多。”

此外，金管会将进行房价下跌的压力测试，其中严重情境以房价下跌30%作为模拟测试，曾铭宗表示，若房市压力没过的银行将要求增提准备。

**金管会将推行“金融进口替代”**

金管会为鼓励金融创新将成立金融进口替代小组，曾铭宗指出，台湾银行业、证券业在外投资余额约10兆台币，为留住资金，将寻找哪些产品是台湾金融业可以自行提供，假设台湾没办法提供，就请台湾外商机构来提供，至少让交易发生在台湾。

“钱出去了，就没给台湾金融业机会!”他说。

他认为，目前台湾金融相关产品创新能力相对不足，金管会鼓励金融机构培训新产品开发人才，并为新产品进行购并，已成立相关小组进行讨论。

他也表示，自从开放国际金融业务分行(OBU)负面表列后，外商银行在台湾新增很多就业机会，单是花旗银行在台就增加上百人，此外，德意志银行及星展银行也希望配合OBU开放后带来更多商品。

**金管会对F-再生争议祭出三措施**

市场关注外资由买超转为卖超，曾铭宗表示，外资买卖股票主要着眼基本面，而台湾上市柜第一季营收达64.6兆，较上季成长4.8%，整个基本面非常好，根据他的了解，外资还是持续看好台湾股市，截至上周五外资汇入1,859亿美元，外资在台股占比高达35%，创历史新高。

金管会官员则对路透补充说，截至4月28日外资汇入金额达1,861.71亿美元。

至于近期争议焦点个股的F-再生，曾铭宗则表示，金管会采行三大措施，首先，针对财报不实部分已派人赴大陆查访，若有不实就追查相关法律责任，最快周五会有消息；第二，是否有人藉机炒作股价部分，已会同相关单位在查办当中；第三，外资若发布不实消息，将就证交法祭出处分。

F-再生股价已连日跌停，因美国作空机构格劳克斯研究(Glaucus Research Group)日前发布报告指公司财报不实。 F-再生今收跌1.85%，报63.7台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)