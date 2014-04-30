企业结盟：RRJ及淡马锡将向ING旗下准上市部门投资18亿美元

路透香港4月30日 - 荷兰国际集团(ING) 周三新闻稿称，由私募股权公司RRJ Capital及淡马锡组成的团队已同意，在ING旗下NN Group进行首次公开上市(IPO)之前，投资13亿欧元(18亿美元)。NN Group是一家欧洲及日本保险投资管理公司。

ING准备今年稍晚安排NN Group挂牌上市，有三家亚洲机构加入成为基石投资者。

新闻稿称，RRJ Capital将投资7.5亿欧元，淡马锡及旗下部门SeaTown将投资5.25亿欧元。

这组团队将取得NN Group股权，以及可转为NN Group股份的ING次顺位债。

新闻稿称，根据协议，ING将在NN Group进行IPO时，向这三家股东发行价值1.50亿欧元的NN Group股票。