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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 16:02 BJT

投行观点：荷兰银行预估今明两年黄金均价分别为1,235美元和925美元

路透4月30日 - 荷兰银行周三表示：

* 预估2014年黄金均价为每盎司1,235美元，2015年为925美元

* 预估2014年白银均价为每盎司19美元，2015年为18.3美元

* 预估2014年铂金均价预估为每盎司1,350美元，2015年为1,375美元

* 预估2014年钯金均价为每盎司740美元，2015年为725美元

* 2014年铝均价预估为每吨1,825美元，2015年为2,000美元

* 2014年铜均价预估为每吨7,150美元，2015年为7,100美元

* 2014年镍均价预估为每吨15,500美元，2015年为16,000美元

* 2014年锌均价预估为每吨2,100美元，2015年为2,250美元

* 2014年布兰特原油均价预估为每桶100美元，2015年为95美元；西德克萨斯中质油(wti)2014年均价为每桶95美元，2015年为90美元。(完)
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