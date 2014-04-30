投行观点：荷兰银行预估今明两年黄金均价分别为1,235美元和925美元

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透4月30日 - 荷兰银行周三表示：
* 预估2014年黄金均价为每盎司1,235美元，2015年为925美元
* 预估2014年白银均价为每盎司19美元，2015年为18.3美元
* 预估2014年铂金均价预估为每盎司1,350美元，2015年为1,375美元
* 预估2014年钯金均价为每盎司740美元，2015年为725美元
* 2014年铝均价预估为每吨1,825美元，2015年为2,000美元
* 2014年铜均价预估为每吨7,150美元，2015年为7,100美元
* 2014年镍均价预估为每吨15,500美元，2015年为16,000美元
* 2014年锌均价预估为每吨2,100美元，2015年为2,250美元
* 2014年布兰特原油均价预估为每桶100美元，2015年为95美元；西德克萨斯中质油(wti)2014年均价为每桶95美元，2015年为90美元。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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