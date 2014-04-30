投行观点：荷兰银行预估今明两年黄金均价分别为1,235美元和925美元

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫

路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。