企业并购：通用电气CEO称本周同法国政府的会谈富有成效

路透纽约4月30日 - 通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)周三表示，该公司与法国政府之间就收购阿尔斯通 能源资产展开的谈判“颇有成效”。尽管面临德国西门子 的竞购，他仍对交易的完成抱有信心。

“我认为我们能够达成理想的交易，并且将会得到执行。”伊梅尔特对记者表示。

“这只是一个开始，我们将继续推进。”他在一次电话会议上说。

本周稍早，伊梅尔特曾同法国总统奥朗德进行过会谈。奥朗德表示，法国政府将关注通过保护阿尔斯通的就业来为该企业提供支持。

“我们在这周和法国政府进行了良好的、富有成效的双边对话。”伊梅尔特说。