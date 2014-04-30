企业并购：通用电气CEO称本周同法国政府的会谈富有成效

美国个股：百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透纽约4月30日 - 通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)周三表示，该公司与法国政府之间就收购阿尔斯通 能源资产展开的谈判“颇有成效”。尽管面临德国西门子 的竞购，他仍对交易的完成抱有信心。
“我认为我们能够达成理想的交易，并且将会得到执行。”伊梅尔特对记者表示。
“这只是一个开始，我们将继续推进。”他在一次电话会议上说。
本周稍早，伊梅尔特曾同法国总统奥朗德进行过会谈。奥朗德表示，法国政府将关注通过保护阿尔斯通的就业来为该企业提供支持。
“我们在这周和法国政府进行了良好的、富有成效的双边对话。”伊梅尔特说。
“我们认为阿尔斯通旗下这个部门的净就业将会增长。”(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。