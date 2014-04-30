金属期市：期镍4月有望涨14%，因印尼矿石出口禁令等因素影响供给

“镍和铝也受乌克兰-俄罗斯局势影响，价格可能会伴随着制裁的进展而波动，”他说。

1月印尼的矿石出口禁令曾造成中国的不锈钢厂商成本上升，此次对俄罗斯的制裁也引发了对于Norilsk Nickel 出口或受打击的担忧。

不过Norilsk Nickel或俄铝业厂商UC Rusa 尚未在本周美国公布的17家受制裁厂商之列。

LME三个月期镍 周三报每吨18,199美元，上涨0.3%。本月上涨14.5%，创下2012年9月以来最大月度涨幅，今年的涨幅已达到31%。

经纪商Triland表示，有迹象显示镍价的涨势或正在消退，因市场价格并未对Norilsk第一季产量下降5.2%做出反馈。

LME指标期铜 在0721 GMT时小升0.1%至每吨6,723美元，昨日曾小跌。上海7月期铜 逆转稍早的跌势，收高0.3%至每吨47,650元人民币。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化