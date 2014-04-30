金属期市：期镍4月有望涨14%，因印尼矿石出口禁令等因素影响供给

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“镍和铝也受乌克兰-俄罗斯局势影响，价格可能会伴随着制裁的进展而波动，”他说。
1月印尼的矿石出口禁令曾造成中国的不锈钢厂商成本上升，此次对俄罗斯的制裁也引发了对于Norilsk Nickel 出口或受打击的担忧。
不过Norilsk Nickel或俄铝业厂商UC Rusa 尚未在本周美国公布的17家受制裁厂商之列。
LME三个月期镍 周三报每吨18,199美元，上涨0.3%。本月上涨14.5%，创下2012年9月以来最大月度涨幅，今年的涨幅已达到31%。
经纪商Triland表示，有迹象显示镍价的涨势或正在消退，因市场价格并未对Norilsk第一季产量下降5.2%做出反馈。
LME指标期铜 在0721 GMT时小升0.1%至每吨6,723美元，昨日曾小跌。上海7月期铜 逆转稍早的跌势，收高0.3%至每吨47,650元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王洋/洪曦; 审校 田建华/高琦)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译