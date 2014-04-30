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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 16:18 BJT

印尼经济：央行总裁称今年将继续维持偏紧的货币政策

路透雅加达4月30日 - 印尼央行总裁周三表示，央行将在今年余下时间里继续维持偏紧的货币政策，尽管第一季的贸易和通胀数据都显现改善。

总裁Agus Martowardojo对记者说道，“我们很乐观，因为4月料出现物价下滑，因此通胀率料介于3.5-5.5%。货币政策整体上将维持紧缩。”

央行定于5月8日召开月度利率决策会议，随后的一天将公布国际收支数据。

4月通胀和3月贸易数据将于周五发布。（完）
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