印尼经济：央行总裁称今年将继续维持偏紧的货币政策

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透雅加达4月30日 - 印尼央行总裁周三表示，央行将在今年余下时间里继续维持偏紧的货币政策，尽管第一季的贸易和通胀数据都显现改善。
总裁Agus Martowardojo对记者说道，“我们很乐观，因为4月料出现物价下滑，因此通胀率料介于3.5-5.5%。货币政策整体上将维持紧缩。”
央行定于5月8日召开月度利率决策会议，随后的一天将公布国际收支数据。
4月通胀和3月贸易数据将于周五发布。（完）
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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