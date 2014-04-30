台湾金融：央行已要求永丰银提报改善措施，不会有大规模金检

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾央行一名熟悉情况的官员周三指出，对于永丰金控 旗下永丰银行在TRF(目标可赎回远期合约)商品的缺失上，央行已经金检完毕并要求该行提报改善措施，并考量根据法规未来在该行的外汇业务办理及许可部分妥适处理。
〞央行该做什么就做什么...会让它(永丰)有一些不方便。〞该名官员说。
央行官员指出，在金检结束后，已明显发现该行的一些缺失，包括作业方面制度及内控不够健全等，主要是在希望银行能落实客户风险及商品适合度部分加强，该行也表示清楚知道该如何改进，目前正等待永丰银提报改善措施。
不过该名官员也表示，不会因此而大规模金检银行，因央行尚需考量银行健全经营及金融环境的稳定。
继日前惩处永丰银行后，台湾金管会主委曾铭宗今日在立法院表示，已扩大清查台湾10大TMU(财务行销)业务银行，后续将再开罚三家银行。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译