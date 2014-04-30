台湾金融：央行已要求永丰银提报改善措施，不会有大规模金检

路透台北4月30日 - 台湾央行一名熟悉情况的官员周三指出，对于永丰金控 旗下永丰银行在TRF(目标可赎回远期合约)商品的缺失上，央行已经金检完毕并要求该行提报改善措施，并考量根据法规未来在该行的外汇业务办理及许可部分妥适处理。

〞央行该做什么就做什么...会让它(永丰)有一些不方便。〞该名官员说。

央行官员指出，在金检结束后，已明显发现该行的一些缺失，包括作业方面制度及内控不够健全等，主要是在希望银行能落实客户风险及商品适合度部分加强，该行也表示清楚知道该如何改进，目前正等待永丰银提报改善措施。

不过该名官员也表示，不会因此而大规模金检银行，因央行尚需考量银行健全经营及金融环境的稳定。