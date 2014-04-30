路透伦敦4月30日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：未能保持在1.3850上方，在德国CPI初值涨幅低于预期之后，大幅跌至1.3850与支撑位1.3790之间的交投区间。如果今日公布的欧元区通胀数据初值弱于预期，可能打压欧元/美元跌破1.3790，并打开通向1.3695低点的道路。MACD降至信号与零线下方，确认了昨日的空头动能。

欧元/日圆：在接近142.50日圆时遇到阻力，之后大幅走低，回到支撑位141.00与阻力位141.80之间。相对强弱指标(RSI)触及70水准并转而下降，同时MACD尽管处于看多区域，亦跌到了信号线下方，证实该货币对动能下降。在日线图上，可以看到流星(shooting star)型态，增大了进一步走低的可能性。如果明确跌破141.00，可能进而跌向140.20。

英镑/美元：保持在支撑位1.6770与阻力位1.6840之间。目前短线呈现中性，因为在上述区间内波动，且MACD接近零线，预示进入盘整。更长远来看，该货币对仍处于上升通道，长期上涨趋势未变。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3806 1.3811 -0.04 +0.44 1.3745

美元/日圆 102.48 102.61 -0.13 -2.68 105.30

欧元/日圆 141.46 141.73 -0.19 -2.19 144.63

美元/瑞郎 0.8836 0.8833 +0.03 -1.03 0.8928

英镑/美元 1.6813 1.6825 -0.07 +1.55 1.6556

美元/加元 1.0955 1.0941 +0.13 +3.15 1.0620

澳元/美元 0.9279 0.9268 +0.12 +4.11 0.8913

新西兰元/美元 0.8554 0.8549 +0.06 +4.24 0.8206

欧元/瑞郎 1.2200 1.2201 -0.01 -0.58 1.2271

欧元/英镑 0.8210 0.8207 +0.04 -1.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0676 9.0660 +0.02 +2.49 8.8474

美元/挪威克朗 5.9951 6.0085 -0.22 -1.17 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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