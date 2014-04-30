香港房地产：额外印花税及买家印花税为政府带来近40亿港元额外税收

路透香港4月30日 - 香港政府周三披露的资料显示，自额外印花税（SSD）和买家印花税（BSD）开征以来至今年3月底止，政府录得的相关额外税收共计近40亿港元。

SSD为针对短期（原来为24个月内）将物业转手而征收的税种，政府首次在2010年11月宣布开征此税项，在2012年10月上调相关税率至10-20%和延长适用期至36个月，并同时首度开征针对非本地居民买家及公司名义买家的BSD，税率划一为15%。