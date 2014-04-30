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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 17:04 BJT

香港房地产：额外印花税及买家印花税为政府带来近40亿港元额外税收

路透香港4月30日 - 香港政府周三披露的资料显示，自额外印花税（SSD）和买家印花税（BSD）开征以来至今年3月底止，政府录得的相关额外税收共计近40亿港元。

SSD为针对短期（原来为24个月内）将物业转手而征收的税种，政府首次在2010年11月宣布开征此税项，在2012年10月上调相关税率至10-20%和延长适用期至36个月，并同时首度开征针对非本地居民买家及公司名义买家的BSD，税率划一为15%。

运输及房屋局局长张炳良在回答立法会议员提问的书面回覆中称，自SSD刊宪后自2011年7月法例正式生效以来，政府共收取了6.544亿港元的住宅物业额外印花税，涉及3,473宗交易。而自BSD刊宪后今年3月法例正式生效以来，共收取了33.1亿港元税收，涉及1,827宗住宅物业成交。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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