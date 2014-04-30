香港房地产：额外印花税及买家印花税为政府带来近40亿港元额外税收

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 香港政府周三披露的资料显示，自额外印花税（SSD）和买家印花税（BSD）开征以来至今年3月底止，政府录得的相关额外税收共计近40亿港元。
SSD为针对短期（原来为24个月内）将物业转手而征收的税种，政府首次在2010年11月宣布开征此税项，在2012年10月上调相关税率至10-20%和延长适用期至36个月，并同时首度开征针对非本地居民买家及公司名义买家的BSD，税率划一为15%。
运输及房屋局局长张炳良在回答立法会议员提问的书面回覆中称，自SSD刊宪后自2011年7月法例正式生效以来，政府共收取了6.544亿港元的住宅物业额外印花税，涉及3,473宗交易。而自BSD刊宪后今年3月法例正式生效以来，共收取了33.1亿港元税收，涉及1,827宗住宅物业成交。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译