俄罗斯经济：IMF调降俄国2014年经济成长预估，资本料外流千亿美元

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透莫斯科4月30日 - 国际货币基金组织(IMF)俄罗斯小组主管Antonio Spilimbergo周三表示，该组织将俄国2014年经济成长率预估从1.3%降至0.2%，且预估今年流出俄国的资本将达1,000亿美元。
Spilimbergo还向记者表示，因乌克兰问题而对俄国进行的国际制裁，已经损及俄国经济并对投资构成威胁。
他并指出，对俄国的2014年预估仍有进一步调整的风险，预估俄国2015年经济成长率为1%。
IMF称，俄罗斯须确保宏观经济稳定，以抵销地缘政治紧张关系的冲击。俄罗斯需要保持汇率政策弹性、收紧财政政策，以克服经济障碍。
IMF还指出，俄罗斯坚守财政规定限制政府支出的作法正确。俄罗斯央行升息决议将会降低通胀，但力犹未逮，预料2014年消费者物价指数(CPI)涨幅超过6%。(完) (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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