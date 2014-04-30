俄罗斯经济：IMF调降俄国2014年经济成长预估，资本料外流千亿美元

路透莫斯科4月30日 - 国际货币基金组织(IMF)俄罗斯小组主管Antonio Spilimbergo周三表示，该组织将俄国2014年经济成长率预估从1.3%降至0.2%，且预估今年流出俄国的资本将达1,000亿美元。

Spilimbergo还向记者表示，因乌克兰问题而对俄国进行的国际制裁，已经损及俄国经济并对投资构成威胁。

他并指出，对俄国的2014年预估仍有进一步调整的风险，预估俄国2015年经济成长率为1%。

IMF称，俄罗斯须确保宏观经济稳定，以抵销地缘政治紧张关系的冲击。俄罗斯需要保持汇率政策弹性、收紧财政政策，以克服经济障碍。