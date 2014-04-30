《独家新闻》法制药商Sanofi考虑出售70多亿美元的药物资产--消息

诺华制药的交易尤其被视为是医药产业的典范，同时也可以应用在其他产业，如消费品行业。

赛诺菲有非常多的较老旧产品可以独立出来，跟随辉瑞及葛兰素史克脚步将老旧产品列在独立部门之下。

辉瑞去年宣布，计画将业务分成三个单位：创新药品，疫苗、肿瘤暨消费者健康，以及旧有产品，而这家美国药品集团并不排除全面分拆。

葛兰素史克也采取的类似的举措，将在周三收晚公布季度财报时宣布其第一阶段的旧有产品事业分拆结果。

赛诺菲执行长Chris Viehbacher周二表示，尽管当下医药产业出现并购热潮，他并未计画进行大规模交易，不过他将持续推动规模较小交易及强化公司体质收购的策略。(完) (编译 田建华/王翔琼/张明钧; 审校 张涛/王洋)