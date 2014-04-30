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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 16:34 BJT

《全球汇市》通胀数据公布前欧元如履薄冰，人民币再度下滑

整体而言，分析师亦开始提到后续效应正打压欧洲的消费者物价。若来自中国的商品价格走低，则物价可能进一步下跌，让欧洲央行面临更大的阻止物价及需求进入下跌循环的压力，就如同日本近期历史一样。

“欧洲从中国和其他亚洲经济体进口许多消费品，若亚洲货币走贬，则将导致欧元区输入型通胀下滑更为严重，”Robson表示。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议结果亦将在周三稍晚公布。美联储预料将持续以100亿美元的幅度缩减每月购债规模。

至于美联储何时开始升息，交易商称打算在这方面寻求答案的人士可能会大失所望。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3802 1.3811 -0.07 +0.41 1.3745

美元/日圆 102.49 102.61 -0.12 -2.67 105.30

欧元/日圆 141.44 141.73 -0.20 -2.21 144.63

美元/瑞郎 0.8837 0.8833 +0.05 -1.02 0.8928

英镑/美元 1.6812 1.6825 -0.08 +1.55 1.6556

美元/加元 1.0944 1.0941 +0.03 +3.05 1.0620

澳元/美元 0.9284 0.9268 +0.17 +4.16 0.8913

新西兰元/美元 0.8560 0.8549 +0.13 +4.31 0.8206

欧元/瑞郎 1.2198 1.2201 -0.02 -0.59 1.2271

欧元/英镑 0.8207 0.8207 +0.00 -1.08 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0628 9.0660 -0.04 +2.43 8.8474

美元/挪威克朗 5.9811 6.0085 -0.46 -1.40 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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