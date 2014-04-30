《全球汇市》通胀数据公布前欧元如履薄冰，人民币再度下滑

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
整体而言，分析师亦开始提到后续效应正打压欧洲的消费者物价。若来自中国的商品价格走低，则物价可能进一步下跌，让欧洲央行面临更大的阻止物价及需求进入下跌循环的压力，就如同日本近期历史一样。
“欧洲从中国和其他亚洲经济体进口许多消费品，若亚洲货币走贬，则将导致欧元区输入型通胀下滑更为严重，”Robson表示。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议结果亦将在周三稍晚公布。美联储预料将持续以100亿美元的幅度缩减每月购债规模。
至于美联储何时开始升息，交易商称打算在这方面寻求答案的人士可能会大失所望。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3802 1.3811 -0.07 +0.41 1.3745
美元/日圆 102.49 102.61 -0.12 -2.67 105.30
欧元/日圆 141.44 141.73 -0.20 -2.21 144.63
美元/瑞郎 0.8837 0.8833 +0.05 -1.02 0.8928
英镑/美元 1.6812 1.6825 -0.08 +1.55 1.6556
美元/加元 1.0944 1.0941 +0.03 +3.05 1.0620
澳元/美元 0.9284 0.9268 +0.17 +4.16 0.8913
新西兰元/美元 0.8560 0.8549 +0.13 +4.31 0.8206
欧元/瑞郎 1.2198 1.2201 -0.02 -0.59 1.2271
欧元/英镑 0.8207 0.8207 +0.00 -1.08 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0628 9.0660 -0.04 +2.43 8.8474
美元/挪威克朗 5.9811 6.0085 -0.46 -1.40 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/洪曦/石冠兰/张明钧/田建华/杜明霞/高琦)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译