中国债市：利率互换稳中略降，资金向宽提供支撑关注节后流动性

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海4月30日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三稳中略跌。市场人士表示，今日资金面进一步向宽，推动IRS续走低，但下行幅度有所趋缓，因前期IRS已经累积一定跌幅，目前机构多把焦点集中于节后市场流动性变化状况。
交易员并认为，初步估计五一假期之后回购利率回落是大概率事件，但是下跌空间能有多大，仍受制于节后央行公开市场操作力度以及月初存款准备金等因素。
“ IRS动的不多，repo(回购利率基准)一年的下来了2BP，主要是今天资金非常宽松,”上海一银行交易员称，不过整体来看，最近波动都比较小，短端品种感觉缺乏新的题材。
五一小长假前最后一个交易日，银行间市场流动性进一步显宽，隔夜和七天期回购加权利率周三稳中有降，14天期品种则大挫近80个基点(bp)，与七天期点差缩至不足10个bp。
对于IRS长端品种走势，北京一银行交易员则指出，IRS长端品种走势暂时可能会跟随现券走势，只是相比较于金融债收益率下行幅度略小；以五年期品种来看，自年初五年期金融债跌幅近60bp，而同期限IRS则下跌了近90bp，因此金融债跟IRS比，走低空间要大得多。
“ 现在大家对资金面的看法大多比较平稳，但央行的正回购利率没有动，所以认为资金会持续超宽松的人应该也不多吧，”他称，同时月末银行存款上量的话，下月初缴准也值得关注。
央行公开市场本周正回购减力，并转为净投放以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.6967/3.8029 3.7463/3.8288 3.9425/4.0300 4.1200/4.2100 4.1250/4.4100
上日 3.7313/3.8304 3.7650/3.8550 3.9763/4.0588 4.1750/4.2675 4.1742/4.4492
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变动 -0.0346/-0.0275 -0.0187/-0.0262 -0.0338/-0.0288 -0.0550/-0.0575 -0.0492/-0.0392
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译