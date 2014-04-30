中国债市：利率互换稳中略降，资金向宽提供支撑关注节后流动性

路透上海4月30日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三稳中略跌。市场人士表示，今日资金面进一步向宽，推动IRS续走低，但下行幅度有所趋缓，因前期IRS已经累积一定跌幅，目前机构多把焦点集中于节后市场流动性变化状况。

交易员并认为，初步估计五一假期之后回购利率回落是大概率事件，但是下跌空间能有多大，仍受制于节后央行公开市场操作力度以及月初存款准备金等因素。

“ IRS动的不多，repo(回购利率基准)一年的下来了2BP，主要是今天资金非常宽松,”上海一银行交易员称，不过整体来看，最近波动都比较小，短端品种感觉缺乏新的题材。

五一小长假前最后一个交易日，银行间市场流动性进一步显宽，隔夜和七天期回购加权利率周三稳中有降，14天期品种则大挫近80个基点(bp)，与七天期点差缩至不足10个bp。

对于IRS长端品种走势，北京一银行交易员则指出，IRS长端品种走势暂时可能会跟随现券走势，只是相比较于金融债收益率下行幅度略小；以五年期品种来看，自年初五年期金融债跌幅近60bp，而同期限IRS则下跌了近90bp，因此金融债跟IRS比，走低空间要大得多。

“ 现在大家对资金面的看法大多比较平稳，但央行的正回购利率没有动，所以认为资金会持续超宽松的人应该也不多吧，”他称，同时月末银行存款上量的话，下月初缴准也值得关注。

央行公开市场本周正回购减力，并转为净投放以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6967/3.8029 3.7463/3.8288 3.9425/4.0300 4.1200/4.2100 4.1250/4.4100

上日 3.7313/3.8304 3.7650/3.8550 3.9763/4.0588 4.1750/4.2675 4.1742/4.4492

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变动 -0.0346/-0.0275 -0.0187/-0.0262 -0.0338/-0.0288 -0.0550/-0.0575 -0.0492/-0.0392

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。