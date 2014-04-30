欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因市场预期通胀数据将不及预估

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧元区3月通胀率为0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。
“市场预期通胀数据较低，”KBC策略师Piet Lammens说。
德国公债收益率(殖利率) 下跌1个基点至1.49%，西班牙和意大利可比公债均下滑约1个基点，守在数年低位附近，分别报3.06%和3.11%。
公债交易商称，之前认为欧洲央行在5月8日会议上不会采取政策行动的投资者，目前的看法出现转变。
欧洲央行管委诺亚称，他个人偏好一两项进一步的货币措施，包括注入更多流动性。此番言论进一步激发上述预期。(完)
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(编译 石冠兰/王翔琼；审校 艾茂林/张涛)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。