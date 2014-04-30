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债券 | 2014年 4月 30日 星期三 16:33 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因市场预期通胀数据将不及预估

欧元区3月通胀率为0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。

“市场预期通胀数据较低，”KBC策略师Piet Lammens说。

德国公债收益率(殖利率) 下跌1个基点至1.49%，西班牙和意大利可比公债均下滑约1个基点，守在数年低位附近，分别报3.06%和3.11%。

公债交易商称，之前认为欧洲央行在5月8日会议上不会采取政策行动的投资者，目前的看法出现转变。

欧洲央行管委诺亚称，他个人偏好一两项进一步的货币措施，包括注入更多流动性。此番言论进一步激发上述预期。(完)

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(编译 石冠兰/王翔琼；审校 艾茂林/张涛)
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