欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因市场预期通胀数据将不及预估

欧元区3月通胀率为0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。

“市场预期通胀数据较低，”KBC策略师Piet Lammens说。

德国公债收益率(殖利率) 下跌1个基点至1.49%，西班牙和意大利可比公债均下滑约1个基点，守在数年低位附近，分别报3.06%和3.11%。