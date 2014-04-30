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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 16:48 BJT

新兴汇市：大多数新兴亚币受人民币拖累下滑，但料录得月线升幅

菲律宾披索 下滑，该国公布3月财政预算赤字走阔。

马来西亚林吉特 下跌，因投资者削减多头部位。

人民币兑美元 触及18个月低位，此前人民币中间价回落且企业对美元需求走高。

不过，多数新兴亚币预计本月料会收高。

韩元兑美元4月份上涨3%，表现领先新兴亚币，这是去年9月以来最高单月百分比涨幅。

菲律宾披索 本月上涨0.5%。泰铢 本月上涨0.3%。

坡元 上涨0.1%。

不过，人民币4月份下跌0.7%，是连续第四个月贬值，跌幅已经抹去了2013年的涨幅。

印尼卢比 4月下跌1.8%。印度卢比 下滑0.7%，因大选不确定性促使投资者获利了结。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.46 102.64 +0.18 +2.75 105.28

坡元 1.2562 1.2560 -0.02 +0.56 1.2632

台币 30.258 30.250 -0.03 -1.02 29.950

韩元 1032.85 1030.60 -0.22 +2.18 1055.40

泰铢 32.35 32.28 -0.22 +1.58 32.86

菲律宾披索 44.55 44.50 -0.11 -0.34 44.40

印尼卢比 11555.00 11545.00 -0.09 +5.24 12160.00

印度卢比 60.38 60.42 +0.07 +2.36 61.80

马币 3.2660 3.2585 -0.23 +0.29 3.2755

人民币 6.2583 6.2580 -0.00 -3.27 6.0539

(完)

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(编译 杜明霞/洪曦; 审校 王洋/田建华)
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