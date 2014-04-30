新兴汇市：大多数新兴亚币受人民币拖累下滑，但料录得月线升幅

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
菲律宾披索 下滑，该国公布3月财政预算赤字走阔。
马来西亚林吉特 下跌，因投资者削减多头部位。
人民币兑美元 触及18个月低位，此前人民币中间价回落且企业对美元需求走高。
不过，多数新兴亚币预计本月料会收高。
韩元兑美元4月份上涨3%，表现领先新兴亚币，这是去年9月以来最高单月百分比涨幅。
菲律宾披索 本月上涨0.5%。泰铢 本月上涨0.3%。
坡元 上涨0.1%。
不过，人民币4月份下跌0.7%，是连续第四个月贬值，跌幅已经抹去了2013年的涨幅。
印尼卢比 4月下跌1.8%。印度卢比 下滑0.7%，因大选不确定性促使投资者获利了结。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.46 102.64 +0.18 +2.75 105.28
坡元 1.2562 1.2560 -0.02 +0.56 1.2632
台币 30.258 30.250 -0.03 -1.02 29.950
韩元 1032.85 1030.60 -0.22 +2.18 1055.40
泰铢 32.35 32.28 -0.22 +1.58 32.86
菲律宾披索 44.55 44.50 -0.11 -0.34 44.40
印尼卢比 11555.00 11545.00 -0.09 +5.24 12160.00
印度卢比 60.38 60.42 +0.07 +2.36 61.80
马币 3.2660 3.2585 -0.23 +0.29 3.2755
人民币 6.2583 6.2580 -0.00 -3.27 6.0539
(完)
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(编译 杜明霞/洪曦; 审校 王洋/田建华)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译