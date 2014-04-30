重发-《路透晚报》--4月30日日间新闻摘要（国际版）

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以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持货币政策不变，预计通胀率稳步达标

日本央行周三维持货币政策不变，其公布的经济预估凸显出坚信通胀将会稳步迈向2%的目标，近期不会出台更多刺激措施。央行在展望报告中预测，核心消费物价涨幅今年将会加速上升，并且从2015年中开始的至少两年里，都将保持在2%左右。但央行总裁黑田东彦表示，目前讨论终止量化宽松时程仍为时过早；若2%物价目标面临威胁仍将毫不迟疑调整政策的立场未有改变。

日本3月受薪者整体现金所得同比上涨0.7%，为三个月来首涨

日本3月工业生产较前月上升0.3%，预估为成长0.5%。制造企业预计4月生产下滑1.4%，5月增长0.1%。

--美联储料再削减100亿美元购债规模，但加息遥不可期

预计美联储周三将再度削减100亿美元的购债规模，因美国经济正开始摆脱冬季时放缓局面的迹象越来越强烈。联储应该会证实计划在年底前逐步结束资产购买计划。但分析师预计不会有更多举措，因为美联储正在从应对危机时期的非常规政策转向更加正常的货币政策，目前可能进入一种静观状态。美联储将于1800 GMT公布政策声明，阐述对经济的看法。

--乌克兰分离主义者占领第二座省会城市，向警方开火

尽管欧美对俄罗斯实施新一轮制裁，但乌克兰分离活动愈演愈烈，数以百计的亲俄分子周二突袭了乌克兰一个省会城市的政府建筑，并向躲避在地区总部大楼中的警察开火。俄罗斯总统普京称，没必要对西方实施反制裁，但可能重新考虑参与俄罗斯经济的西方企业，包括能源项目。

国际货币基金组织(IMF)将俄罗斯2014年经济成长率预估从1.3%降至0.2%，且预估今年资本流出将达1,000亿美元，消费者物价指数(CPI)涨幅超过6%。

--独家：法制药商Sanofi考虑出售70多亿美元的药物资产--消息

法国制药商赛诺菲(Sanofi SA)考虑出售一批成熟的药物资产，可能入账70-80亿美元。这是又一家制药商试图剥离非核心资产并关注高成长领域。知情人士称，赛诺菲已经聘请了财务顾问，并已经在过去几个月和潜在买家进行了接触。一消息人士称，待售药品业务包括治疗高血压和心血管代谢疾病的药物，合计年度营业收入约为37亿美元。

--路透调查：日本基金经理4月调低全球股票配比，偏好欧元区债券

路透调查显示，日本基金经理4月下调资产组合中的股票配比，调高债券配比，因担忧乌克兰紧张局势及美国进一步缩减货币刺激措施的影响。基金经理表示，股市面临一些潜在风险，包括西方与俄罗斯就乌克兰问题对峙的升级以及中国经济放缓。基金经理人将欧元区债券的持有比重增至24.7%，重返欧债危机爆发前2011年的水准。

--其它数据

* 德国数据：4月失业人口连续第五个月下滑，失业率持于6.7%

* 德国3月实质零售销售较前月下滑0.7%，较上年同期下滑1.9%

* 英国4月消费者信心指数升至2007年6月以来高点--GfK

* 西班牙第一季GDP增幅创六年来最快，4月物价涨幅扩大

* 瑞士4月KOF领先指标降至102.0，3月修正为106.3。

[市场摘要]

--日本股市：因央行按兵不动而削减涨幅，月线连续第四月下滑

日本股市回吐早盘大部分涨幅，此前日本央行重申当前政策，让押注央行会意外放松政策的部分投机客感到失望。日经指数收高0.1%至14,304.11点，稍早上扬0.9%，因企业财测乐观。该股指本月累计下跌3.5%，为连续第四个月下滑。东证股价指数收涨0.2%至1,162.44点，成交量高于过去20个交易日的平均水准。

--中国股市：沪综指连两日小幅收升，成交清淡后市仍不乐观

沪综指连续第二日小幅收升，本周则受IPO重启预期影响连三周下跌。今日大盘以震荡整理为主，五一小长假前交易较为清淡。分析师表示，市场短期面临方向性选择，后市如无政策利好刺激将继续下跌。沪综指收报2,026.358点，涨6.017点或0.30%，本周沪综指累计跌0.50%。

--香港股市：恒指收低，腾讯下跌5.2%拖累大盘

香港股市收低，权重股腾讯下滑，且投资者全线了结获利，抹去周二尾盘多只个股录得的涨幅。恒生指数 收低1.4%，报22,133.97点；恒生国企指数收低1.0%。本月恒指跌0.1%，恒生国企指数跌2.9%。

--汇市：通胀数据公布前欧元如履薄冰，人民币再度下滑

欧元在欧洲盘初如履薄冰，所有的目光都聚焦于稍后的欧元区通胀数据之上，与此同时人民币的海外市场汇价再度下滑，兑美元跌至18个月低点。欧元兑美元日内下跌不到0.1%至1.3806，从周二盘中高位1.3880回撤。日圆兑美元和兑欧元均上涨，分别升至102.49和141.49。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因市场预期通胀数据将不及预估

欧元区公债收益率下滑，因投资者押注欧元区通胀率将低于预期，加大欧洲央行放宽货币政策的压力。周二公布的德国通胀率低于分析师预估，将于0900GMT出炉的欧元区消费者物价数据现在看来难以达到0.8%的预估。德国公债收益率(殖利率)下跌1个基点至1.49%，西班牙和意大利可比公债均下滑约1个基点，守在数年低位附近，分别报3.06%和3.11%。

--国际油市：布兰特原油滑向108.5美元，美国原油因高库存预期下跌

布兰特原油期货下滑，受累于美国原油下跌；美国原油下跌近1美元，因美国原油库存料将创下历史高位。0842GMT，布兰特原油下跌0.59美元，至每桶108.39美元。美国原油跌0.95美元至100.33美元。

--金属期市：期镍4月有望涨14%，因印尼矿石出口禁令等因素影响供给

伦敦期镍上涨，4月有可能录得14%的涨幅，因印尼矿石出口禁令和俄罗斯遭受制裁引发供给担忧。不过交易商称上涨势头可能在5月消退。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍上涨0.80%，报每吨18,296.0美元。LME期铜上涨0.23%，报每吨6,730.75美元。

--全球金市：现货金小跌，市场审慎等待FED声明及美国经济数据