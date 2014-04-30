中国地方GDP数据加剧经济放缓担忧

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 王兰/Kevin Yao
路透北京4月29日 - 随着中国政府努力缩减过剩产能并治理污染，依赖资源和以制造业为主的省份一季度增长放缓最为严重，进一步反映中国经济的持续疲软。
政府网站和官方报纸公布的数据显示，钢铁大省河北一季度GDP从上个季度的8.2%骤降至4.2%。
煤炭供应量占全国三分之一的内蒙古一季度GDP从上年同期的9.9%降至7.3%。
数据显示，黑龙江一季度GDP为4.1%，在公布数据的30个省市区中排名垫底。
煤价大跌导致煤炭大省山西GDP增长仅为5.5%。
陕西省尚未公布一季度GDP数据。
中国媒体称，几乎所有省份一季度的GDP数据都未达到年度增长目标。
民生证券经济学家李衡表示，缩减过剩产能和治理污染对经济增长产生重大影响，但近期的政策支持又让人看到一些企稳的迹象。
中国媒体称，关闭低效工厂是黑龙江经济增长放缓的原因。
广东和浙江等以出口为导向的省份一季度GDP也放缓至7%左右，受贸易订单低迷拖累。
重庆、贵州和天津GDP增长排名靠前。重庆一季度GDP从上年同期的12.5%放缓至10.9%，贵州一季度GDP从12.6%降至10.8%。
美国银行美林的分析师预计，一季度各省加权平均实际GDP增长为8%，低于2013年的9.5%。
近几年，欠发达的中西部地区经济增速一直高于东部地区，但最新数据显示差距正在缩小，因中西部地区的放缓更为严重。
“中国固定资产投资减少以及全球商品价格下降，导致中国经济对这些资源省份的依赖性降低，”美银美林分析师在报告中写道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译