《热点透视》理想银行压力测试三大要求，中国仅达成一项

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 蔡美珍

路透香港4月30日 - 又一次，中国当局为国内大型银行开出了体检合格单。中国人民银行在一份最新报告中，针对中国17家具有系统重要性的商业银行，评估在经济下行及金融压力下的稳健性状况。但报告并未公布个别银行的结果，也没有提出如果未通过测试会有何后果。这项压力测试无法重建投资人的信心。

以压力测试而言，中国的银行监管当局设计了一个适当的压力情景，满足了第一项要求。中国当局设计的是GDP增长率从目前的7%下降至4%以下，或是不良贷款率上升400%。在这两个情下，银行体系的资本充足率都维持在10%以上。

人行选择正面直击中国金融体系的隐忧，避免重蹈欧洲当局在欧债危机期间犯下的错误。当年欧洲的压力测试设计中，并没有考虑到欧洲政府债务可能违约的可能性非常真切。中国人行的压力测试则涵盖了多数可以想见的威胁，从贷款大户违约、到表外理财产品损失、或存款急剧大量流失等等。

但中国版的压力测试在两方面仍然不足。首先，人行公布的是银行体系的总结果，但没有说明个别银行的表现情况。这与美国联邦储备理事会(美联储/FED)作法形成强烈对比；上个月美联储公布压力测试结果，公开驳回花旗集团 资本计划，令花旗颜面无光。

其次，中国人行对于未能通过压力测试的后果态度含糊。人行承诺，在流动性压力重度冲击下，有三家银行的流动性比例将无法达到监管要求。但只字未提有何具体措施，以确保未来达到合格。

如果中国人行希望说服投资人相信中国银行业体质良好，那这项压力测试已算失败。尽管中国大型银行的股价近来有所反弹，但根据德意志银行的估计，目前股价仍然远低于今年的预估净值。这一点对中国银行业者的意义，不像欧美同业那么重要：中国银行业者的融资并非依靠批发金融市场，同时，如果银行需要额外资本，政府会提供后援。