巴基斯坦总理府因未交电费被断电

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡4月29日 - 巴基斯坦水电部周二称，将对不交电费的用户断电，包括总理办公室。

巴基斯坦经济长期受一天长达12小时的断电困扰，因有影响力的家族、政客和官僚不交电费，而穷人往往负担不起电费上升。

巴基斯坦总理谢里夫曾承诺解决停电问题是其政府的优先事务之一。巴基斯坦水电部长Abid Sher Ali周二表示，追缴电费行动将包括总理办公室。

“所有未交电费的政府机构和个人用户都将被停电。不会区别对待，”Abid Sher Ali在电视上说道。

Abid Sher Ali是执政党成员。他表示，已经命令伊斯兰堡电力供应公司停止向总统府、总理秘书处、议会大楼、首席大法官官邸和其他办公室供电。

受影响的部门没有立即予以置评。亦不清楚巴基斯坦水电部何时将切断电力供应，以及政府办公室交费后能否避免被断电。（完）