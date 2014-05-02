《综述》国有大行首季净息差仍在扩大，受互联网金融冲击的影响不一

* 大行净息差收益率上行 * 受互联网金融影响不一 * 资产质量压力长期存在且有差异 * 资本充足率暂未受高级法影响 撰稿 李贺 路透北京5月2日 - 中国四大国有银行2014年一季报已全部亮相。衡 量成本收益的主要指标--净息差继续扩大，显示互联网金融尚未从根本上 撼动国有大行的存贷款业务收益。 但值警惕的是，城市网点布局多、与货币基金合作密切的工行，息差 的扩大略逊于基他三家，从侧面反应城市储户对互联网金融的接受程度要 更明显。 “工行的净息差增速低于其他三家，相较于农行广大农村储户和中行 的海外资产占比较大，工行今年净息差面临更大的压力。”中国国际金融 公司的研究报告称。 平安证券的报告就指出，余额宝等货币基金及互联网产品的分流，确 已对零售存款占比较高的大行造成冲击。“工行零售存款占比较大，受互 联网金融影响更多。” 四家中资银行一季报显示，其净利息收益率同比均有上升。其中，农 行净息差同比提升了18个基点，至2.96%；建行同比提升了10个基点，至2 .81%；中行同比提升了7个基点，至2.29%。 工行虽然没有在一季报中公布净利息收益率，但根据平安证券的测算 ，其一季度净息差为2.60%，同比亦提升了3个基点。 银河证券分析师黄斌辉表示，国有大行净利息收益的上升是“需求旺 盛”的表现，主要由于一些软约束项目对资金价格的推升。 另一家券商的银行业分析师表示，虽然利率市场化负债端的资金价格 上升，但大型银行有较强的定价能力和成本转嫁能力。 一季度各家银行的业绩增速也基本符合预期。一季度中国银行<3988. HK> 净利润同比增长13.88%，比去年同期净利增速提升5.68个 百分点；农行净利润同比增长13.65%，亦比2013年同期净利增速提高了5. 39个百分点。建设银行 首季净利增速10.41%。而工 商银行 净利增速则为6.63%。 谈及中行的净利增速同比上升，上海一家券商的银行业分析师认为， 中行受益于海外经济复苏，同时，在资产配置上增加了风险偏好。 兴业证券研报称，一季度中行业绩提升与贷款定价提升和同业资产积 极运用有关。一季度，中行同业资产较上年末大幅提高32.4%，其中主要 为买入返售金融资产大幅上升。 **资产质量压力长期存在** 今年一季报显示，除了农行的不良贷款率与上年末持平，其余三家国 有银行的不良率均有上升。 此前，多位分析师判断，随着中国经济下行的压力，今年，信用风险 有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明显大于 去年。 黄斌辉称，银行不良率的上升应该不会短期见顶，会是一个中长期的 趋势，关键是要关注这个趋势上升的程度。未来，银行也会加大不良资产 的处置力度。 中国银监会在一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困 难加剧、资金链趋紧，信用违约风险加大。 此前，中国国家统计局公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4 %。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季 度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。 不过，在银行不良率上升的大趋势下，也会存在细微分化。王一峰表 示，中行由于海外经济的触底回升，资产质量压力不太大；国家对县域经 济的扶持也会对农行的不良率有所缓解；而相比来说，工行受制造业的影 响，资产质量下降的压力比较大。 中国银行3月末的不良贷款率0.98%，比上年末上升0.02个百分点；工 商银行不良贷款比率为0.97%，亦较去年末0.94%上升；建设银行3月末不 良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点;农业银行3月末的不良贷款 率1.22%，与上年末持平。 对于一季报中大行资本充足率的变化，黄斌辉表示，目前虽然已经得 到银监会的批准，但几家银行还没有正式采用高级法计算资本充足率，目 前的变动应该与高级法无关。 一位市场人士指出，高级法对采用银行的影响应该到中报披露时才会 显现出来。他表示，此前银监会已经表态，不可由于高级法的使用令资本 充足率指标升高过多。 一季报显示，截止3月底，工行的核心一级资本充足率为10.88%，资 本充足率为13.22%；中行的核心一级资本充足率为9.58%，资本充足率为1 2.05%；建行的资本充足率13.50%，核心一级资本充足率11.11%；农行的 核心一级资本充足率分别为9.46%，资本充足率为11.86%。 此前，中国银监会称，已经核准了工行、农行、中行、建行、交行<6 01328.SS> 、招行 等六家银行实施资本管 理高级方法。分析人士表示，高级法的使用可以一定程度上提高银行的资 本充足率。（完） 以下为四大行2014年一季度主要财务指标一览表： 2014年 净利润 增速（%） 不良 不良余额 资本充 核心资本 一季度 （亿元 率 （亿元） 足率 充足率 ） 工商银 733 6.63 0.97 1,005.5 13.22 10.88 行 农业银 534.3 13.65 1.22 919.9 11.86 9.46 行 中国银 453.6 13.9 0.98 803.2 12.05 9.58 行 建设银 657.8 10.41 1.02 908 13.50 11.11 行 (审校 毕晓雯)