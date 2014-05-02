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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 18:00 BJT

《综述》国有大行首季净息差仍在扩大，受互联网金融冲击的影响不一

* 大行净息差收益率上行
    * 受互联网金融影响不一
    * 资产质量压力长期存在且有差异
    * 资本充足率暂未受高级法影响

     撰稿 李贺
    路透北京5月2日 - 中国四大国有银行2014年一季报已全部亮相。衡
量成本收益的主要指标--净息差继续扩大，显示互联网金融尚未从根本上
撼动国有大行的存贷款业务收益。
    
    但值警惕的是，城市网点布局多、与货币基金合作密切的工行，息差
的扩大略逊于基他三家，从侧面反应城市储户对互联网金融的接受程度要
更明显。
    
    “工行的净息差增速低于其他三家，相较于农行广大农村储户和中行
的海外资产占比较大，工行今年净息差面临更大的压力。”中国国际金融
公司的研究报告称。
    
    平安证券的报告就指出，余额宝等货币基金及互联网产品的分流，确
已对零售存款占比较高的大行造成冲击。“工行零售存款占比较大，受互
联网金融影响更多。”
    
    四家中资银行一季报显示，其净利息收益率同比均有上升。其中，农
行净息差同比提升了18个基点，至2.96%；建行同比提升了10个基点，至2
.81%；中行同比提升了7个基点，至2.29%。
    
    工行虽然没有在一季报中公布净利息收益率，但根据平安证券的测算
，其一季度净息差为2.60%，同比亦提升了3个基点。
    
    银河证券分析师黄斌辉表示，国有大行净利息收益的上升是“需求旺
盛”的表现，主要由于一些软约束项目对资金价格的推升。     
     
    另一家券商的银行业分析师表示，虽然利率市场化负债端的资金价格
上升，但大型银行有较强的定价能力和成本转嫁能力。
    
    一季度各家银行的业绩增速也基本符合预期。一季度中国银行<3988.
HK> 净利润同比增长13.88%，比去年同期净利增速提升5.68个
百分点；农行净利润同比增长13.65%，亦比2013年同期净利增速提高了5.
39个百分点。建设银行  首季净利增速10.41%。而工
商银行  净利增速则为6.63%。

    谈及中行的净利增速同比上升，上海一家券商的银行业分析师认为，
中行受益于海外经济复苏，同时，在资产配置上增加了风险偏好。
    
    兴业证券研报称，一季度中行业绩提升与贷款定价提升和同业资产积
极运用有关。一季度，中行同业资产较上年末大幅提高32.4%，其中主要
为买入返售金融资产大幅上升。
    
    
      **资产质量压力长期存在**
    
    今年一季报显示，除了农行的不良贷款率与上年末持平，其余三家国
有银行的不良率均有上升。
    
    此前，多位分析师判断，随着中国经济下行的压力，今年，信用风险
有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明显大于
去年。
    
    黄斌辉称，银行不良率的上升应该不会短期见顶，会是一个中长期的
趋势，关键是要关注这个趋势上升的程度。未来，银行也会加大不良资产
的处置力度。
    
    中国银监会在一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困
难加剧、资金链趋紧，信用违约风险加大。
    
    此前，中国国家统计局公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4
%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季
度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。 
    
    不过，在银行不良率上升的大趋势下，也会存在细微分化。王一峰表
示，中行由于海外经济的触底回升，资产质量压力不太大；国家对县域经
济的扶持也会对农行的不良率有所缓解；而相比来说，工行受制造业的影
响，资产质量下降的压力比较大。
    
    中国银行3月末的不良贷款率0.98%，比上年末上升0.02个百分点；工
商银行不良贷款比率为0.97%，亦较去年末0.94%上升；建设银行3月末不
良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点;农业银行3月末的不良贷款
率1.22%，与上年末持平。
   
    对于一季报中大行资本充足率的变化，黄斌辉表示，目前虽然已经得
到银监会的批准，但几家银行还没有正式采用高级法计算资本充足率，目
前的变动应该与高级法无关。
    
    一位市场人士指出，高级法对采用银行的影响应该到中报披露时才会
显现出来。他表示，此前银监会已经表态，不可由于高级法的使用令资本
充足率指标升高过多。
    
    一季报显示，截止3月底，工行的核心一级资本充足率为10.88%，资
本充足率为13.22%；中行的核心一级资本充足率为9.58%，资本充足率为1
2.05%；建行的资本充足率13.50%，核心一级资本充足率11.11%；农行的
核心一级资本充足率分别为9.46%，资本充足率为11.86%。
    
    此前，中国银监会称，已经核准了工行、农行、中行、建行、交行<6
01328.SS> 、招行  等六家银行实施资本管
理高级方法。分析人士表示，高级法的使用可以一定程度上提高银行的资
本充足率。（完）
    
    
    以下为四大行2014年一季度主要财务指标一览表：
 2014年   净利润   增速（%）  不良   不良余额  资本充  核心资本
 一季度   （亿元              率     （亿元）  足率    充足率
          ）                                           
 工商银       733       6.63   0.97   1,005.5   13.22      10.88
 行                                                    
 农业银     534.3      13.65   1.22     919.9   11.86       9.46
 行                                                    
 中国银     453.6       13.9   0.98     803.2   12.05       9.58
 行                                                    
 建设银     657.8      10.41   1.02       908   13.50      11.11
 行                                                    
 


 (审校 毕晓雯)
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