中国税制：6月1日起电信业实施营改增，实行差异化税率--财政部

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 中国财政部周三公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。
财政部网站新闻稿称，财政部和国家税务总局于4月30日印发的《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》已经国务院批准，改革实施后，营业税制中的邮电通信业税目将相应停止执行。 电信业是重要的生产性服务业，将其纳入营改增试点，有利于进一步完善增值税抵扣链条，增加下游企业进项税抵扣，让更多的企业享受改革红利。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选