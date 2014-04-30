路透基点：无锡地铁集团拟筹措152亿元贷款，用于地铁3号线建设--TRLPC

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，无锡地铁集团有限公司正考虑筹措约152亿元人民币（24.3亿美元）的30年期融资，用于江苏省无锡市地铁3号线的建设。
当前商谈的贷款利率是中国人民银行基准利率的100%。
根据无锡地铁集团网站的消息，4月4日举行了一次银行会议，有11家银行的代表参加。
消息人士透露，国家开发银行可能不会参与地铁3号线融资。此前在无锡地铁1号线和2号线的融资案中，国开行都担任牵头行。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译