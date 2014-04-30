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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 17:19 BJT

路透基点：无锡地铁集团拟筹措152亿元贷款，用于地铁3号线建设--TRLPC

路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，无锡地铁集团有限公司正考虑筹措约152亿元人民币（24.3亿美元）的30年期融资，用于江苏省无锡市地铁3号线的建设。

当前商谈的贷款利率是中国人民银行基准利率的100%。

根据无锡地铁集团网站的消息，4月4日举行了一次银行会议，有11家银行的代表参加。

消息人士透露，国家开发银行可能不会参与地铁3号线融资。此前在无锡地铁1号线和2号线的融资案中，国开行都担任牵头行。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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