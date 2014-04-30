台湾汇市：台币收于平盘附近，待假期后FED会议指出方向

* 台币横向整理待假期结束 * 出口商的月底抛汇量稍有放大 * 周五实质交投料在30.150-30.350 路透台北4月30日 - 台币兑美元 周三微幅收低0.8分。台币今日在上 日区间内来回，难以走出方向。因明日本地市场休市，且今晚美联储(FED)公布利率决议在 即，令多数交易商选择平仓静待变数厘清，周五料波动范围较大。 汇银人士指出，今日汇市成交量较前两日有所放大，主因出口商月底最后一日仍有抛汇 需求，但在进口商场中有序买汇，及外资双向承作调节部位下，台币汇价波动不大。而在明 日假期结束后，周五市场将面对FED联邦公开市场委员会(FOMC)的声明结果，变数当前，令 交易员估周五交投区或放大至30.150-30.350。 〞变数太大，有FOMC、有股市、月初出口商也没了。〞一本地银行交易员说。 台币月线升0.83%，升幅远落后韩元月线升约3.05%。 市场人士指出，除了假期间将关注FOMC是否进一步释出对升息时点的看法外，已在台股 连续两天卖超的外资，亦是市场观察重点。交易员认为，若台股转弱，外资汇出的机率将相 对升高，进入5月以后出口商相对减少，台币贬值的压力将变重。 此外，虽然台币近来走势与人民币尚未建立稳健的相关性，但人民币 如果持续弱 势，也有部份拖累台币的影响。 汇银人士预估，周五台币实质交易区间估30.150-30.350；今日台币实质交易区间主要 在30.188-30.230，上日则在30.184-30.228。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点回到平盘附 近，同样缺乏方向；一个月远汇报价 尾盘在30.205/30.215左右，上日纽约盘 收在30.110。 台湾股市 周三收低0.91%。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖 超30.07亿台币，连两日卖超共计44.46亿台币。 大多数新兴亚币周三下滑，因人民币走低且美元在美联储(FED)会议结果出炉前持坚， 但资本流入料促使很多新兴亚币录得月线升幅。 本周全球重要经济事件及数据： 4/30(三)：美国4月ADP就业报告、美国第一季实质GDP环比年率初值、美联储联邦公开 市场委员会(FOMC)宣布利率决议； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、 美国一周初请失业金人数、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造 业指数； 5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧 元区3月失业率。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.258 30.250 30.179-30.260 30.250 7.40 5.57 元太外汇经纪公司 30.256 30.240 30.180-30.256 30.240 2.765 2.77 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.130/-0.100 -0.150/-0.120 (完)