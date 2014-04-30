欧洲汇市：欧元快速反弹，在欧元区通胀率数据公布后曾触及三周低点

市场亦有传言称，在1.3750美元将有大型选择权到期，为欧元提供有力支撑，这削弱了打压欧元的劲头。

“在德国昨日公布数据后，已基本在市场上得到消化，没有足够的动力进一步推动汇率，”伦敦的一名交易员表示。

在欧元区通胀数据公布后几分钟之内，欧元/美元触及三周低点1.37705，随后反弹至日高1.3828。欧元/英镑 触及两个月最低点0.81955英镑，随后反弹。(完)

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