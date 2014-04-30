欧洲汇市：欧元快速反弹，在欧元区通胀率数据公布后曾触及三周低点

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
市场亦有传言称，在1.3750美元将有大型选择权到期，为欧元提供有力支撑，这削弱了打压欧元的劲头。
“在德国昨日公布数据后，已基本在市场上得到消化，没有足够的动力进一步推动汇率，”伦敦的一名交易员表示。
在欧元区通胀数据公布后几分钟之内，欧元/美元触及三周低点1.37705，随后反弹至日高1.3828。欧元/英镑 触及两个月最低点0.81955英镑，随后反弹。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/张涛；审校 艾茂林/蔡美珍)
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