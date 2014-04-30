《中国债市每日综述》现券延续暖势收益率曲线趋扁平，资金预期偏乐观

* 资金价格再降，现券仍行情向好

* 中长端金融债收益率继续领跌，曲线趋扁平

* 机构对资金预期偏乐观，料将带动现券收益率稳步下行

路透上海4月30日 - 中国银行间债市周三现券延续向好行情。市场人士表示，月底前最后一个交易日，资金价格再降，机构亦对后续资金面持乐观预期，现券多头再接再厉，以中长端金融债为首的利率债收益率续降，曲线延续扁平化趋势。

他们多认为，进入5月缴税压力虽然不小，但在经济面临下行压力的大背景下，资金成本不存在高企的理由，央行应会在公开市场适当应对，维持资金面稳定，流动性和基本面的双重支撑，料将带动现券收益率稳步下行。

“资金比较松，收益率下的挺多的，尤其是金融债，长端下的多，曲线平坦化。”上海一大型券商交易员称。

对5月资金面预期，她指出，“昨天央妈(公开市场)暴露了(维稳市场的意图)，(5月)缴税压力是有的，不过公开市场会有所对冲，应该还是较为宽松。”

她认为，近期长端收益率下行幅度较明显，体现机构对基本面持悲观看法，短线现券多头行情应会延续，但收益率下行空间料有限，因政府表态显示要守住经济增长下限，且本轮资金也难跌破前期低点。

上海一商业银行交易员则提到，“以前(现券)不赚钱，资金成本太高了，但现在不一样，经济不好，社会融资成本不可能过高，大家预期稳定了，现券收益率会稳步下行。”

中国央行周二仅进行了500亿元人民币28天期正回购操作，若本周日不进行操作，据此计算，本周料净投放910亿元。业内人士认为，央行以净投放稳定月末及五一小长假前的资金面，目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

剩余期限约9.73年的国开行固息金融债140205券最新成交 再跌至5.39%，上日尾盘为5.43%。

**资金进一步显宽**

五一小长假前最后一个交易日，中国银行间市场流动性进一步显宽，隔夜和七天期回购加权利率周三稳中有降，14天期品种则大挫近80个基点(bp)，与七天期点差缩至不足10个bp。

交易员称，现在看来已平稳度过月末，若央行公开市场仍存呵护之意，这种相对宽松态势有望延续至节后。

另外，自上周五以来，长期资金价格重要指标--三个月期<shibor SHICNY3MD=>波动增加。虽然每日变动幅度有限，但已打破此前逾一个月的连续稳势。周三最新报在5.4950%，较上日降0.5个bp。

北京一银行交易员表示，今日资金面进一步走宽，可能“跨月底大家做了不少准备。小长假不长，挺好借的。”

她并认为，从本周央行因资金一度显紧马上减弱公开市场操作力度来看，节后流动性应无大碍。其他交易员也多持有较为乐观预期。

对于三个月shibor的走势，有交易员指出，在近来线下拆借资金成本也有所下行背景下，shibor走低并不意外。这或是机构对未来资金面维持较乐观预期的一种反映，但能否有更大幅度的下降，目前还不好确定。

因中国五一假期，银行间债券市场5月1日至5月3日休市，5月4日开市。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,023.82亿元，较上日的7,154亿元减少；其中隔夜品种成交4,303.9亿元，上日为4,609.78亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4744 2.6255 -15.11 4,303.91

七天 4.0744 4.1073 -3.29 1,584.51

14天 4.2319 4.9420 -71.01 57.99

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5600 9.2350 -567.50 2,447.76

七天 1.4000 3.0550 -165.50 277.43

14天 2.5300 3.6000 -107.00 25.57

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.6700 -16.00 --

七天 4.1760 4.1000 +7.60 --

14天 4.2000 4.8800 -68.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5000 2.6040 -10.40 --

七天 4.1340 4.0738 +6.02 --

三个月 5.4950 5.5000 -0.50 --