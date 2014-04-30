欧元区数据：4月HICP同比上涨0.7%不及预期，通缩威胁悬而未散

路透调查的分析师原本估计4月通胀率为0.8%。但这两个数字均不到1%，仍落在欧洲央行认定的危险区域，反映出长期衰退过后经济状况欠佳，而且失业率接近纪录高位。

4月通胀率回到2月时的水准，但仍远低于2013年4月的1.2%。这也使欧洲央行在5月8日召开下次政策会议时处境艰难，因为缺乏消费者物价呈现上升趋势的明晰线索。

虽然4月通胀数据改善是因为能源价格跌幅较小，但食品、酒精和烟草价格增速低于前月，意味着欧洲民众不愿意支出，欧元区经济成长仍然十分脆弱。(完)