欧元区数据：4月HICP同比上涨0.7%不及预期，通缩威胁悬而未散

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透调查的分析师原本估计4月通胀率为0.8%。但这两个数字均不到1%，仍落在欧洲央行认定的危险区域，反映出长期衰退过后经济状况欠佳，而且失业率接近纪录高位。
4月通胀率回到2月时的水准，但仍远低于2013年4月的1.2%。这也使欧洲央行在5月8日召开下次政策会议时处境艰难，因为缺乏消费者物价呈现上升趋势的明晰线索。
虽然4月通胀数据改善是因为能源价格跌幅较小，但食品、酒精和烟草价格增速低于前月，意味着欧洲民众不愿意支出，欧元区经济成长仍然十分脆弱。(完)
(编译 田建华/王翔琼；审校 张明钧)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。