中国外汇：简化外币现钞跨境调运管理流程，允许非银行机构参与调运--外管局

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 中国外管局周三表示，已与海关总署就银行跨境调运外币现钞管理制度进行修订，简化了管理流程，明确新增口岸的程序，并允许符合条件的其他机构办理相关业务。
外管局发布的新闻稿称，此举旨在适应银行跨境调运外币现钞业务发展的需要，进一步完善外币现钞调运管理。修订后的规定将于5月1日起实施。
根据新规，行政审批职责基本下放至各外汇分局；新增口岸的程序，只需所在地外汇分局、直属海关各自向国家外汇管理局、海关总署备案即可；允许符合条件的其他机构，经批准后可参照办理调运外币现钞进出境业务。
此外，还将《银行调运外币现钞进出境许可证》的名称调整为《调运外币现钞进出境证明文件》。
新闻稿显示，该通知发布前已获得调运外币现钞进出境业务资格的银行，无需重新申请业务资格，已印制且经国家外汇管理局签章的《银行调运外币现钞进出境许可证》在2015年9月30日前依然有效。(完)
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(发稿 张晓翀/宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译