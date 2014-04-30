中国外汇：简化外币现钞跨境调运管理流程，允许非银行机构参与调运--外管局

路透北京4月30日 - 中国外管局周三表示，已与海关总署就银行跨境调运外币现钞管理制度进行修订，简化了管理流程，明确新增口岸的程序，并允许符合条件的其他机构办理相关业务。

外管局发布的新闻稿称，此举旨在适应银行跨境调运外币现钞业务发展的需要，进一步完善外币现钞调运管理。修订后的规定将于5月1日起实施。

根据新规，行政审批职责基本下放至各外汇分局；新增口岸的程序，只需所在地外汇分局、直属海关各自向国家外汇管理局、海关总署备案即可；允许符合条件的其他机构，经批准后可参照办理调运外币现钞进出境业务。

此外，还将《银行调运外币现钞进出境许可证》的名称调整为《调运外币现钞进出境证明文件》。

新闻稿显示，该通知发布前已获得调运外币现钞进出境业务资格的银行，无需重新申请业务资格，已印制且经国家外汇管理局签章的《银行调运外币现钞进出境许可证》在2015年9月30日前依然有效。(完)

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