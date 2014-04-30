全球贵金属：4月29日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓量皆持平

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量持平周一，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量亦持平。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,468,060.1 4月29日 25,468,060.1 4月28日 0.0 0.00%
iShares 327,235,616.5 4月29日 327,235,616.5 4月28日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。