基金观点：中国国内债券市场全年有望保持慢牛轨迹--上投摩根香港

路透香港4月30日 - 中国合资基金公司上投摩根的香港分支周三称，中国国内债券市场在2014年全年有望保持一个慢牛轨迹，第二季度进行提前布局或有利于全年操作，看好高评级信用债和城投债的投资机会。

上投摩根（香港）投资总监锺淑芬在报告中称，2月以来人民币大幅贬值，部分热钱出逃，可能对国内经济产生不利影响，所以预计二季度GDP增速仍将围绕7.5%上下波动，偏离度有限。

“另一方面，目前央行货币政策趋于中性，市场普遍认为去年隔夜回购利率高企现象难以再现，而今年银行间资金成本较去年下半年有显着下跌，所以今年债券市场最大特点就在于资金相对宽松。”她说。

报告指出，值得关注的是，2013年银行等机构投资者对非标准债权（非标）资产如信托受益权、信托贷款、信贷资产等等的青睐，也对债券市场投资产生不小的挤压效应。不过这一不利因素也在不断降低。

据上投摩根基金研究发现，今年银行对不良资产关注度有大幅提升，在非标资产配置方面趋于谨慎。锺淑芬认为，随着经济增速放缓，信用风险逐步释放，银行对于非标资产的配置热情一定会慢慢减弱。因此从资产配置角度来看，2014年债券市场可能会是一个相对比较好的选择。

锺淑芬称，具体品种上，全年来看信用债比利率债好，操作上仍可以票息为王。同时，可以透过适当地拉长久期以提高收益率。此外，由于经济持续走弱，投资者开始产生避险情绪，在这种背景下高评级信用债和城投债也可以作为投资的较佳选择。（完）