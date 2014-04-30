基金观点：中国国内债券市场全年有望保持慢牛轨迹--上投摩根香港

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 中国合资基金公司上投摩根的香港分支周三称，中国国内债券市场在2014年全年有望保持一个慢牛轨迹，第二季度进行提前布局或有利于全年操作，看好高评级信用债和城投债的投资机会。
上投摩根（香港）投资总监锺淑芬在报告中称，2月以来人民币大幅贬值，部分热钱出逃，可能对国内经济产生不利影响，所以预计二季度GDP增速仍将围绕7.5%上下波动，偏离度有限。
“另一方面，目前央行货币政策趋于中性，市场普遍认为去年隔夜回购利率高企现象难以再现，而今年银行间资金成本较去年下半年有显着下跌，所以今年债券市场最大特点就在于资金相对宽松。”她说。
报告指出，值得关注的是，2013年银行等机构投资者对非标准债权（非标）资产如信托受益权、信托贷款、信贷资产等等的青睐，也对债券市场投资产生不小的挤压效应。不过这一不利因素也在不断降低。
据上投摩根基金研究发现，今年银行对不良资产关注度有大幅提升，在非标资产配置方面趋于谨慎。锺淑芬认为，随着经济增速放缓，信用风险逐步释放，银行对于非标资产的配置热情一定会慢慢减弱。因此从资产配置角度来看，2014年债券市场可能会是一个相对比较好的选择。
锺淑芬称，具体品种上，全年来看信用债比利率债好，操作上仍可以票息为王。同时，可以透过适当地拉长久期以提高收益率。此外，由于经济持续走弱，投资者开始产生避险情绪，在这种背景下高评级信用债和城投债也可以作为投资的较佳选择。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译