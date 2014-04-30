台湾个股：永丰金旗下证券股东会通过收购康和证券员林分公司

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周三称，子公司永丰金证券今召开股东会，通过收购康和证券 员林分公司经纪业务营业权及营业设备，金额为1,430万台币。
永丰金控新闻稿并指出，此让受案需经主管机关核准后生效，让受基准日暂定为8月4日。
永丰金证券亦称，本让受案规划将康和证券员林分公司经纪业务营业权并入永丰金证券员林分公司，并不单独设立据点，可大幅减少租金、后勤人员等成本。
永丰金证券表示，今年前三月经纪业务现货市占率5.52%，排名第四，在证券经纪业务竞争激烈下，透过并购或让受，不仅可迅速扩大经纪业务规模，并能增加经纪业务规模及客户数，强化市场的竞争力。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译