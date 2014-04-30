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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 17:40 BJT

台湾个股：永丰金旗下证券股东会通过收购康和证券员林分公司

路透台北4月30日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周三称，子公司永丰金证券今召开股东会，通过收购康和证券 员林分公司经纪业务营业权及营业设备，金额为1,430万台币。

永丰金控新闻稿并指出，此让受案需经主管机关核准后生效，让受基准日暂定为8月4日。

永丰金证券亦称，本让受案规划将康和证券员林分公司经纪业务营业权并入永丰金证券员林分公司，并不单独设立据点，可大幅减少租金、后勤人员等成本。

永丰金证券表示，今年前三月经纪业务现货市占率5.52%，排名第四，在证券经纪业务竞争激烈下，透过并购或让受，不仅可迅速扩大经纪业务规模，并能增加经纪业务规模及客户数，强化市场的竞争力。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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