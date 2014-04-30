台湾政经：前民进党主席林义雄声明停止禁食--中央社

路透台北4月30日 - 台湾中央社周三傍晚报导，为核四停建而无限期禁食的前民进党主席林义雄，今日发表声明指出决定停止禁食。

报导表示，林义雄今天发出声明稿称为了回应台湾人民的真挚关怀，决定停止禁食，并誓愿以余生与台湾人民共同维护台湾的民主和主权。

因核四争议不断，林义雄自22日起无限期禁食，希望执政党能立即停建核四。期间林义雄28日上午赴宜兰祭祖，下午返回台北后，转赴台大医院调养。今日则发布声明稿宣布结束禁食。

台湾行政院长江宜桦周一稍早举行记者会重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四(台湾第四座核电厂)已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。

他并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的“最大让步”，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。 (完)