台湾政经：前民进党主席林义雄声明停止禁食--中央社

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾中央社周三傍晚报导，为核四停建而无限期禁食的前民进党主席林义雄，今日发表声明指出决定停止禁食。
报导表示，林义雄今天发出声明稿称为了回应台湾人民的真挚关怀，决定停止禁食，并誓愿以余生与台湾人民共同维护台湾的民主和主权。
因核四争议不断，林义雄自22日起无限期禁食，希望执政党能立即停建核四。期间林义雄28日上午赴宜兰祭祖，下午返回台北后，转赴台大医院调养。今日则发布声明稿宣布结束禁食。
台湾行政院长江宜桦周一稍早举行记者会重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四(台湾第四座核电厂)已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。
他并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的“最大让步”，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。 (完)
(记者 詹静宜 审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译