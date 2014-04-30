更新版 1-台湾货币市场：月底资金需求升但供给少，短率区间高位稍扬

* 月底最后一日利率区间高位稍扬

* 部分票券商较缺

* 投信不见被大量赎回，票、债利率不变 (新增最新数据)

记者 高洁如

路透台北4月30日 - 台湾银行间短率周三区间高位稍扬。由于今日是月底最后一个交易日，不少银行限于内部规定无法拆出，且整体需求扬升，令利率区间高位稍见走扬。

资金调度人士表示，月底的资金供给较少，连先前一向有多余资金的银行也不见踪影，使部分银行只能向特定大型银行拿钱，屈就稍高的利率。今日一周的拆出利率区间高位为0.46%，较上日扬升1基点。

“月底了我们也没有多的钱，钱用的差不多了，积数会收歛到接近目标区，〞一位大型银行交易员表示。

另一家大型银行则说，月底趋紧相当正常，而观察上日的全体银行准备数字也回到大额正数，银行的积数过关应没有问题，因此预估周五的货币市场应可回复到正常的宽松水位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同于上日；今日区间在0.295-0.450%，上日收在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.460%，上日在0.38-0.45%。

**短票金额不大**

短票市场方面，一家大型票券商交易员则表示，原本对客户短票的落点避开月底，今天更是连拆款都不必，只有少数的短票交易续做而已，市况相当清淡。

另外一家银行交易员则表示，小型票券商较缺资金，虽拆入利率扬升，但幅度仍小，波动不算太大。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

台湾央行周三公布，共发行3,542.8亿台币存单。与今日存单到期金额3,544.30亿相较，存单发行余额减1.5亿。

周四台湾金融市场因劳动节休市一日。周五央行存单到期2,875.50亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为365亿台币，累计超额准备为2,011亿台币、加计前期1%的超额准备为3,069亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率则持平。虽是月底最后一天，不过普遍没有资金偏紧的感受，数家券商指出，今日投信并未明显赎回。

交易员表示，时序进入5月后，虽有缴税的紧缩因素影响，不过在5月中旬前，市场资金还是会维持现行的宽松状态，RP利率有机会续向区间下缘靠拢。

“月底不像月底，还有银行与投信来要券。〞一位证券商交易员说。

另一大型票券商交易员则指出，依据过往经验，缴税旺季对市场资金影响的程度不大。“大家都会先准备。〞

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。