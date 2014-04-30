香港个股：中移动称电信业纳入营改增后，对公司短期利润有较大负面影响

路透香港4月30日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周三表示，电信业纳入营业税改征增值税后，预计对公司短期利润有较大负面影响。

中国财政部周三公布，从今年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。

中移动发出公告称，由于增值税属于价税分离的价外税，营改增后，营运收入将相应减少，并且目前公司成本和资本开支中能获得的增值税进项税抵扣较少，如折旧摊销、人工成本等项目不能抵扣，营运支出和资本开支将略有下降，因此预计短期利润将受到较大的负面影响。

不过，中移动表示，由于资本开支的下降将相应减少以后年度的折旧，因此对利润的负面影响后续将有所降低。

中移动此前表示，2014年的资本开支按年将升近22%至2,252亿元人民币，但料资本开支将于2014-15年见顶，2016年起开始减少。 (完)

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