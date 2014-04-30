中国个股：刊登“吐槽式”公告的创兴资源被上证所停牌，被要求补充披露

路透上海4月30日 - 因刊登中国首个具强烈感情色彩公告，被业内誉为首创吐槽式公告体的创兴资源 周三成为业内议论焦点，而上海证交所周三迅速回应，要求公司当天临时停牌，并要求其对公告中提到的大股东承诺事项进行补充披露。

上证所指出，创兴资源具体复牌时间将按公司信息披露进展情况而定。

针对国内媒体近期的报导，创兴资源周二晚刊登澄清公告，否认其重组中造假。与众不同的是，该份公告中充斥着感情色彩的语言和标点符号，例如全文有12个感叹号，以及类似得罪高人、背后操纵等白话语言，公告还代表大股东承诺资产赠与、股份增持及推动重组等利好措施。

上证所官方微博在周三收盘后表示，公告中大股东承诺事项披露内容不充分，涉及媒体报导的说明和主张事实依据有待进一步核实，公司公告部分情绪色彩较浓。为避免对投资者形成误导，已要求公司周三临时停牌。

上证所公司监管部门已向该公司发出监管问询函，要求公司补充披露一些事项，包括就对媒体报导作出的相关说明需提供详细事实和相关证明；公司需按相关规定详细披露股东增持计划；详细说明该公告编制和发布的内部决策程序等。

去年7月起，上证所信息披露直通车开通，沪市上市公司可以自行发布属于事后审核类别的公告，而不需事前审核。目前约有85%的公告由上市公司自行发布。