欧洲汇市：欧洲通胀数据推动英镑兑欧元触及两个月高位，随后回落

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧元区4月通胀率数据公布后，欧元兑英镑 立刻跌至0.81955英镑。数据显示4月欧元区通胀率为0.7%，高过3月的0.5%，但不及预期的0.8%。随后欧元反弹至0.8222英镑，日内上涨0.2%。
不过英国10年期公债收益率 和德国可比公债 利差仍在119个基点之上，为1998年以来最阔，显示欧元在较高汇价水准可能失去动能。
“通胀率数据显示情况小幅好转，减少了欧洲央行(ECB)立即采用量化宽松的压力，”西联汇款的市场分析师Nawaz Ali称，“因此欧元兑英镑和美元从低点反弹。”
英镑兑美元 持平于1.6815美元，距离周一所创的四年半高位1.6858美元不远。(完)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。