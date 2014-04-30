欧洲汇市：欧洲通胀数据推动英镑兑欧元触及两个月高位，随后回落

欧元区4月通胀率数据公布后，欧元兑英镑 立刻跌至0.81955英镑。数据显示4月欧元区通胀率为0.7%，高过3月的0.5%，但不及预期的0.8%。随后欧元反弹至0.8222英镑，日内上涨0.2%。

不过英国10年期公债收益率 和德国可比公债 利差仍在119个基点之上，为1998年以来最阔，显示欧元在较高汇价水准可能失去动能。

“通胀率数据显示情况小幅好转，减少了欧洲央行(ECB)立即采用量化宽松的压力，”西联汇款的市场分析师Nawaz Ali称，“因此欧元兑英镑和美元从低点反弹。”