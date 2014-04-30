《焦点》上市公司遭人民币贬值“撞腰”，汇兑损失大增给企业上避险课

* 多家上市公司被汇率损失“撞了腰”

* 一季度人民币贬值让众公司”交学费“

* 航空海运房企集中雷区

* 人民币单边升值改为双向波动，企业欠避险准备

记者 赵红梅

路透香港4月30日 - 人民币对美元汇率一季度突然”变脸“，让众上市公司颇为受伤。但近年连续品偿人民币升值汇兑收益甜头的公司，能否在交完汇兑损失的“学费”后增加经验值，仍是未确定之事。

周三人民币贬值再下台阶，人民币兑美元 即期盘初即跌破6.26元整数关口，创下逾18个月盘中新低，今年以来贬值幅度一度扩至约3.5%。而自2005年至2013年，人民币”升升不息“累计升幅35%以上。

中国A股一季报出炉，有着大量外币负债、资产的航空、海运等行业不少龙头企业被汇兑损失”撞着腰“，汇兑损益成了业绩不佳的”遮羞布“之一。

”人民币贬值首当其冲的就是有大量外币负债、资产的航空、航运、房地产、铜及进口企业，”三菱东京日联银行(中国)首席分析师李刘阳认为，习惯享受过去几年升值带来不菲汇兑收益的这些企业，资产负债表的外汇风险敞口都会较大，哪有动力和充足工具去避汇兑风险呢？

一位中资银行资金资本市场部负责人坦言，“购买人民币远期避险合同的出口企业签约比例很低，更不必说进口企业了，不过今年3-4月开始，进口企业购买远汇避险的合同开始增加。“

国家外管局国际收支司司长管涛此前在一论坛上表示，“以前企业管理的都是人民币升值的风险，对于负债方可能出现人民币贬值的风险方面并没有进行有效管理，这方面将来需要进一步加强。”

3月17日起，中国央行将人民币汇率日波幅扩至2%，人民币持续震荡下跌，中国进出口企业经营、结算均带来很大变化，持有大量美元负债的企业突然需要面对不菲的汇兑损失。

**航空航运房企集中雷区**

自今年2月以来，人民币兑美元汇率连续贬值，让连年受汇兑损失的纺织服装、制造出口企业获得“喘息”，而原本受益于人民币升值的航空、航油、房地产等行业则业绩惨淡。

航空业首当其冲，一季度人民币汇兑损失大幅增加至其业绩惨淡，南航 由盈转亏，汇兑损失致财务费用同比暴增150多倍，从900万元人民币飙升至13.8亿元。而东航 同比扩亏，财务费用同比增近6倍。国航 、海航 净利亦大幅减少。

”冰火两重天“，而在2013年，国航、南航、东航的汇兑收益则高达19.38亿元、27.06亿元和19.76亿元，三家齐跻身于汇兑净收益前十位上市公司。

李刘阳指出，这些航企资产负债表上应该有大量汇率风险敞口，之前因人民币多年来处渐进升值态势，用外汇工具进行对冲的概率较低。而不少企业坚信下半年人币仍会重返升势，从而减少目前的帐面损失。

“前几年人民币都给我们带来的是汇兑收益，当时也不太可能买远期避险合同把所有风险都覆盖掉，那就是白白的收益不要，现在是浮亏，且难料的市场变化，突破惯性很难，不过还是会用一些远期合同规避一定风险。”国航负责财务工作的一位人士称。

全球最大的集装箱生产企业中集集团 一季度因外汇远期合约巨亏3.6亿，而公司同期净利仅为1.28亿。中国远洋 财务费用暴增为7.77亿元，主因亦是出现巨额汇兑损失。

而中国钢铁业龙头宝山钢铁一季度汇率贬值亦形成2.8亿元的汇兑损失。

近几年以来，中资房地产开发商因被银行不断收紧银根，进而转向赴海外市场外币融资，外币债务风险亦不可小窥。 摩根士丹利报告显示，大多数房企并未对海外借款进行风险对冲，预计今年中国房地产行业的借款将增加。英国市场调查公司Dealogic的数据也显示，截至3月6日，中国房地产业的未偿还美元债务达到459亿美元。

**升值惯性思维待改变**

山东省商务厅外贸处一位人士表示，不少企业在外贸风险防范上能力还处空白，把汇率波动的损失看成“不可抗拒力量”。他估计，山东目前能使用远期、期权等金融工具来规避汇率风险的企业仅在10%左右。

由于人民币汇率长期单边升值，且波动率较低，不少进口型企业和大量负有外债企业并未对外币负债的敞口风险进行有效对冲。

统计数据显示，由于人民币贬值，2014年2月中国航空企业总体出现汇兑亏损7亿元，而去年同期为汇兑收益1亿元。

“惯性转变是很难，我们公司虽然用资金结算中心模式来管理整个集团的外汇贷款规模，但外汇风险风险确实没完全覆盖，目前做的较好的是运费套期保值，远期合约和互换买的也有限。”一位央企货运公司财务部人士对路透表示。

“日元汇率经常极具波动，日资企业普遍都会用利率汇率性的期权等工具对冲风险，而国内企业来讲，赌人民币单边升值的惯性思维还没逆转，但人民币只升不贬的年代已过，汇率双向波动期已到来。”李刘阳称，避险意识和避险工具现在要考虑的。（完）