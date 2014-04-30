路透调查：美国和OPEC的供给增加料打压油价持续走低

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Natixis大宗商品分析师Abhishek Deshpande称，石油输出国组织(OPEC)将继续进一步增产以弥补产量损失，尤其是中东主要OPEC成员国。

“我们预计利比亚和伊拉克将不会全力产油，至少2014年上半年不会这么做，这将有助于沙特阿拉伯及其海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)盟友增产，并相应控制油价。”

分析师预估，美国西德克萨斯中质油(WTI) 2014年均价为每桶97.50美元，低于2013年的均价98.04美元。

WTI今年迄今均价在99.44美元，布兰特原油均价为107.90美元。

路透调查显示，布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R2014年应会从去年的10.58美元收窄至8.00美元。

Raiffeisen Bank International给出的2014年布兰特原油价格预估最高，为每桶112美元；荷兰银行的预估价格最低，为100美元。(完) (编译 田建华/蔡美珍/王翔琼；审校 高琦/张明钧)