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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 18:15 BJT

离岸人民币：中电国际三年期点心债以4.5%定价，发行20亿元

路透香港4月30日 - 中国电力国际发展公司 周三表示，其三年期点心债以4.5%定价，共发行20亿元。此较指导利率4.7%低了20个基点（BP）。

根据汤森路透旗下IFR报导，此批债券共获53亿元、75帐户认购，认购倍数为2.12。投资者结构中，基金认购41%，银行40%，私人银行及其他共19%。按地域分，香港占88%，新加坡6%，其他6%。

中电国际是中国五家发电集团中，唯一一家以红筹股上的公司，母公司为中国五大发展集团之一的中国电力投资集团公司。

债券将于5月9日发行，2017年5月9日到期。

联席簿记人及牵头经办人为：中银国际亚洲，中银香港，交银以及工银亚洲。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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