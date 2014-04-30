离岸人民币：中电国际三年期点心债以4.5%定价，发行20亿元

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 中国电力国际发展公司 周三表示，其三年期点心债以4.5%定价，共发行20亿元。此较指导利率4.7%低了20个基点（BP）。
根据汤森路透旗下IFR报导，此批债券共获53亿元、75帐户认购，认购倍数为2.12。投资者结构中，基金认购41%，银行40%，私人银行及其他共19%。按地域分，香港占88%，新加坡6%，其他6%。
中电国际是中国五家发电集团中，唯一一家以红筹股上的公司，母公司为中国五大发展集团之一的中国电力投资集团公司。
债券将于5月9日发行，2017年5月9日到期。
联席簿记人及牵头经办人为：中银国际亚洲，中银香港，交银以及工银亚洲。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译