路透基点：南明有限公司3亿美元融资获超额认购，六到七家银行参与

路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，南明有限公司的3亿美元三年定期贷款案获得超额认购，迄今已经有约六到七家银行加入。

消息人士称，该案由澳新银行、汇丰控股、Natixis银行和苏格兰皇家银行来牵头，所筹资金将用于为2012年6月签署的3亿美元贷款提供再融资，同时也会用于一般营业用途。

该笔贷款由南明有限公司的母公司联想控股提供担保，融资以美元或港元进行。

这笔子弹式贷款的利率较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。

银行受邀以两个层次参贷，承诺2,000万美元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益与承诺费分别是185个基点和105个基点。承贷1,000-1,900万美元的银行担任安排行，综合收益和费率分别是180个基点和90个基点。

该公司在2012年获得的那笔贷款的综合收益是290个基点，利率较Hibor或Libor加码265个基点。（完）