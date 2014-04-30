路透基点：南明有限公司3亿美元融资获超额认购，六到七家银行参与

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，南明有限公司的3亿美元三年定期贷款案获得超额认购，迄今已经有约六到七家银行加入。
消息人士称，该案由澳新银行、汇丰控股、Natixis银行和苏格兰皇家银行来牵头，所筹资金将用于为2012年6月签署的3亿美元贷款提供再融资，同时也会用于一般营业用途。
该笔贷款由南明有限公司的母公司联想控股提供担保，融资以美元或港元进行。
这笔子弹式贷款的利率较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。
银行受邀以两个层次参贷，承诺2,000万美元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益与承诺费分别是185个基点和105个基点。承贷1,000-1,900万美元的银行担任安排行，综合收益和费率分别是180个基点和90个基点。
该公司在2012年获得的那笔贷款的综合收益是290个基点，利率较Hibor或Libor加码265个基点。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译