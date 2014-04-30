台湾金融：保险法修正案经财委会审查通过，保险业海外投资部位有望进补

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 今年台湾重要财经法案--保险法修正案周三经立法院财政委员会审查通过，将再交付院会进行二、三读程序，其中对保险业投资宝岛债、海外专案并购不纳入海外投资上限计算等皆无无异议通过，保险业海外投资部位可望大进补。
保险法修正案已列为立法院本会期优先审查法案，保险业海外投资可望再见松绑，业内已暗自盘算准备钱进海外，今年台湾保险业将再掀资金迁徙潮。
“大部分条文都按照行政院版本通过，”金管会保险局副局长陈开元说。
他也表示，财政委员会针对市场关注的保险业投资宝岛债、专案海外并购银行及保险不纳入海外投资上限及保险业不得行使被投资公司董事、监察人的表决权等部分并没有太多意见。
金管会认为，本次保险法修正为强化保险业退场处理及相关监理措施，加强保险业公司治理及行使股东权合宜性，引导保险业资金投入台湾资本市场以促进经济发展，以及提高保险业资金办理海外投资的效益。
本次修正案共计六大重点，包括加强董事独立性及落实公司治理、强化保险业退场机制、深化安定基金提拨金额正确性检核能力、增订限制保险公司行使被投资公司董事及监察人选举表决权等规范、增订投资国外保险相关事业经主管机关核准不计入国外投资金额等，不计入其海外投资限额，以及增订散布流言或以诈术损害保险业、外国保险业等相关罚则。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译