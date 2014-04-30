台湾金融：保险法修正案经财委会审查通过，保险业海外投资部位有望进补

路透台北4月30日 - 今年台湾重要财经法案--保险法修正案周三经立法院财政委员会审查通过，将再交付院会进行二、三读程序，其中对保险业投资宝岛债、海外专案并购不纳入海外投资上限计算等皆无无异议通过，保险业海外投资部位可望大进补。

保险法修正案已列为立法院本会期优先审查法案，保险业海外投资可望再见松绑，业内已暗自盘算准备钱进海外，今年台湾保险业将再掀资金迁徙潮。

“大部分条文都按照行政院版本通过，”金管会保险局副局长陈开元说。

他也表示，财政委员会针对市场关注的保险业投资宝岛债、专案海外并购银行及保险不纳入海外投资上限及保险业不得行使被投资公司董事、监察人的表决权等部分并没有太多意见。

金管会认为，本次保险法修正为强化保险业退场处理及相关监理措施，加强保险业公司治理及行使股东权合宜性，引导保险业资金投入台湾资本市场以促进经济发展，以及提高保险业资金办理海外投资的效益。