表格：美国第一季GDP环比年率初值成长0.1%，为2012年第四季以来最弱

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透4月30日 - 美国商务部公布：
* 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.1%，为2012年第四季以来最弱(预估为增长1.2%)，第四季为增长2.6%
* 第一季消费者支出增长3.0%，第四季增3.3%
* 第一季企业投资下降2.1%(第四季增长5.7%)
* 第一季PCE物价指数增长1.4%(预估为增长1.4%)，第四季为增长1.1%
* 第一季核心PCE物价指数增长1.3%(预估为增长1.2%)，第四季为增长1.3%
* 美国第一季房屋投资下降5.7%(第四季下降7.9%)
第一季 第四季 第三季 2013年
初值 终值
实质GDP环比年率 0.1 2.6 4.1 1.9
国内产品最终销售 0.7 2.7 2.5 1.7
个人消费支出(PCE)物价指数 1.4 1.1 1.9 1.1
核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.4 1.2
GDP隐性平减指数 1.3 1.6 2.0 1.5
消费者支出 3.0 3.3 2.0 2.0
耐久财(耐用品) 0.8 2.8 7.9 6.9
非耐久财 0.1 2.9 2.9 2.0
服务业 4.4 3.5 0.7 1.2
企业投资 -2.1 5.7 4.8 2.7
房屋投资 -5.7 -7.9 10.3 12.2
出口 -7.6 9.5 3.9 2.7
进口 -1.4 1.5 2.4 1.4
政府采购 -0.5 -5.2 0.4 -2.2 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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