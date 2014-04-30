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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 18:57 BJT

亚洲橡胶：东京期胶受上海市场拖累下滑，4月下跌12%

上海期交所主力9月合约 下跌240元人民币，收报每吨14,340元。

“东京橡胶市场在上海期胶合约下滑后，恐怕不会延续强势。”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说。

“此外，投资者明显希望在假日前结清头寸。”他补充称。

日本市场周二休市，5月5日和6日还将因法定假日关闭。中国市场将在周四和周五因劳动节假期休市。

“考虑到中国需求忧虑和泰国与菲律宾的较高库存，预计5月市场继续承压，”Tazawa说。

新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 最新报每公斤176.00美分，上涨1.5美分。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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