亚洲橡胶：东京期胶受上海市场拖累下滑，4月下跌12%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
上海期交所主力9月合约 下跌240元人民币，收报每吨14,340元。
“东京橡胶市场在上海期胶合约下滑后，恐怕不会延续强势。”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说。
“此外，投资者明显希望在假日前结清头寸。”他补充称。
日本市场周二休市，5月5日和6日还将因法定假日关闭。中国市场将在周四和周五因劳动节假期休市。
“考虑到中国需求忧虑和泰国与菲律宾的较高库存，预计5月市场继续承压，”Tazawa说。
新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 最新报每公斤176.00美分，上涨1.5美分。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译