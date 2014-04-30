CNH动态：人民币创18个月来新低，下跌走势仍未结束

路透香港4月30日 - 离岸人民币现汇 周三进一步下跌，盘中一度跌至18个月来的新低。市场人士称，在人民币兑美元中间价牵引下，美元买盘增加，且市场情绪愈发谨慎，人民币跌势仍未结束。

交易人士并指出，人民币兑美元中间价结束几连涨，带动美元看多情绪，加上一些台资美元买盘有所增加，引市场跌幅有所加大，但尾盘汇率随着五一节前的平仓需求影响，跌幅已收窄。

一外资行交易员说，“人民币下跌走势没结束，不排除5月盘中试6.30关键点位，且海外对中国经济短期难好转情绪有所加重，”他并称，今日媒体称，台湾金管局加大对一些销售TRF(目标可赎回远期合约商品交易)银行惩罚，也激发一些美元买盘。

另一位外汇策略师称，CNY和CNH的即期价差近两日基本消失，盘中还是要看中国央行对中间价的引导，目前来看，中国央行似乎是乐见人民币当前，甚至更低水平。

台湾金管会周三表示，已扩大清查国内10大TMU(金融商品行销)业务银行，也有包括外商银行，后续将再开罚三家银行，预计下个月进行惩处。此前已重罚永丰金控 旗下银行TRF业务停业一年。

本地时间下午6:35时，离岸人民币现汇 报6.2587，较上日下跌9点子或0.01%。但午盘一度跌至6.2719。在岸人民币兑美元即期 报6.2593元，盘中最低触及6.2676元的逾18个月低点。

今日人民币兑美元中间价 为6.1580元，上日中间价为6.1556元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2560/2590，上日尾盘为6.2480，跌0.13%。

全球汇市上，欧元周三在欧洲盘初如履薄冰，所有的目光都聚焦于稍后的欧元区通胀数据之上，欧元兑美元 日内下跌不到0.1%至1.3806，日圆亦走高，不过较难守住涨幅。（完）

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