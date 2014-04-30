中欧贸易：中国将对欧盟产太阳能级多晶硅征收反倾销、反补贴税--商务部

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 中国商务部周三公布对欧盟太阳能级多晶硅反倾销、反补贴调查终裁决定，决定自5月1日起对之征收反倾销、反补贴税，实施期限为2年。
商务部网站公告终裁，认定在调查期内，原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅产品存在倾销和补贴，中国太阳能级多晶硅产业受到实质损害，且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系，依法实施反倾销、反补贴措施。
2012年11月1日，商务部决定对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅进行反倾销立案调查，原定于2013年11月结束，但因该案情况“较为特殊和复杂”，商务部将调查期限延长六个月。
关于光伏领域的争端，是中国和欧盟迄今最大的贸易摩擦之一。
根据研究机构IHS的报告，中国今年将超越欧洲，成为太阳能行业最大市场；中国积极开发绿色能源，将提振全球需求。 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译