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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 20:44 BJT

表格：加拿大2月GDP较前月增长0.2%，符合市场预期

路透4月30日 - 加拿大统计局周三公布，加拿大2月国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，符合市场预期。

矿业、开采和油气业增长1.5%，制造业成长0.6%。服务业领域，趸售(批发)和零售销售分别成长0.6%和0.2%。

以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整)：

2月较前月(%) 1月(修正值) 1月(前值) 2月较上年同期(%)

所有行业 +0.2 +0.5 +0.5 +2.5

商品 +0.5 +0.9 +1.0 +2.5

服务 +0.1 +0.3 +0.3 +2.5 (完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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