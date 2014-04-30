表格：加拿大2月GDP较前月增长0.2%，符合市场预期

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透4月30日 - 加拿大统计局周三公布，加拿大2月国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，符合市场预期。
矿业、开采和油气业增长1.5%，制造业成长0.6%。服务业领域，趸售(批发)和零售销售分别成长0.6%和0.2%。
以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整)：
2月较前月(%) 1月(修正值) 1月(前值) 2月较上年同期(%)
所有行业 +0.2 +0.5 +0.5 +2.5
商品 +0.5 +0.9 +1.0 +2.5
服务 +0.1 +0.3 +0.3 +2.5 (完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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